Як вигідно купувати в Duty Free: що брати, а що залишити на полиці

Як з’явилися Duty Free та чому вони популярні

Перший магазин безмитної торгівлі відкрився в Ірландії у 1947 році. Його засновники зрозуміли, що пасажири, які чекають на рейс, готові витрачати гроші, і відсутність податків зробить покупки ще привабливішими.

Сьогодні Duty Free працюють в аеропортах, портах, на борту міжнародних літаків і навіть у тунелі під Ла-Маншем. У деяких країнах, як-от Австралія чи Індія, магазини безмитної торгівлі доступні навіть після прибуття, а на Філіппінах він узагалі розташований за півтора кілометра від аеропорту.

Основні категорії товарів - алкоголь, тютюнові вироби, парфуми, косметика, солодощі та аксесуари від світових брендів.

Чи дійсно в Duty Free дешевше?

Відсутність податків не означає, що всі товари дешевші - на вартість впливають інші фактори.

По-перше, оренда торгових площ в аеропортах дуже дорога, і продавці закладають ці витрати у ціну товару.

По-друге, курс валют у країні може зробити покупки менш вигідними, ніж здається на перший погляд. У деяких випадках ціни в Duty Free навіть вищі за звичайні магазини, особливо у дорогих аеропортах, таких як у Франції, ОАЕ чи США.

Вигідніше за все купувати алкоголь у скандинавських країнах, косметику - в Парижі, а брендові аксесуари - в Італії.

Покупки у Duty Free можуть заощадити вам чимало грошей (фото: Freepik.com)

Що варто купувати в Duty Free?

Є певні категорії товарів, які майже завжди вигідно купувати безмитно.

Наприклад, тютюнові вироби часто коштують дешевше, ніж у звичайних магазинах, особливо в країнах з високими податками на сигарети.

Парфуми та косметика можуть мати привабливі ціни, а також ексклюзивні набори, яких немає у звичайному продажу. Багато виробників випускають спеціальні тревел-версії косметики та алкоголю, які продаються лише у Duty Free.

Також варто звернути увагу на шоколадні набори, адже у безмитних магазинах часто можна знайти лімітовані колекції відомих брендів.

Чого краще не купувати?

Не всі товари в Duty Free виправдовують свою вартість. Сувенірна продукція завжди коштує дорожче, ніж у міських магазинах, адже пасажири часто купують подарунки в останній момент.

Алкоголь в азійських Duty Free зазвичай не вигідний через високі націнки.

Не варто купувати й техніку - більшість гаджетів мають ті ж ціни, що й у звичайних магазинах, а інколи навіть дорожчі. Деякі брендові товари також можуть мати завищені ціни через ексклюзивний статус та відсутність конкуренції у межах аеропорту.

Як купувати вигідно?

Головне правило - не піддаватися імпульсивним покупкам і заздалегідь дослідити ціни. Якщо плануєте купити щось конкретне, перевірте його вартість у місцевих магазинах або на офіційних сайтах.

Пам’ятайте, що у країнах ЄС покупки між державами-членами не є безмитними - податки все одно доведеться сплатити. Вдалий момент для покупки - коли валюта країни перебування слабша за вашу, адже тоді товари в Duty Free можуть бути особливо вигідними.

І нарешті, не забувайте про обмеження на ввезення алкоголю та тютюну, щоб не переплатити на митниці.

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