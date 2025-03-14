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Як вигідно купувати в Duty Free: що брати, а що залишити на полиці

Що вигідно купувати у Duty Free (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Duty Free - це магазини безмитної торгівлі, які приваблюють пасажирів авіарейсів вигідними цінами. Однак не все так просто: інколи ціни в Duty Free навіть вищі, ніж у звичайних магазинах, а деякі товари взагалі не мають сенсу купувати.

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як не потрапити в пастку маркетологів і зробити дійсно вигідні покупки.

Як з’явилися Duty Free та чому вони популярні  

Перший магазин безмитної торгівлі відкрився в Ірландії у 1947 році. Його засновники зрозуміли, що пасажири, які чекають на рейс, готові витрачати гроші, і відсутність податків зробить покупки ще привабливішими. 

Сьогодні Duty Free працюють в аеропортах, портах, на борту міжнародних літаків і навіть у тунелі під Ла-Маншем. У деяких країнах, як-от Австралія чи Індія, магазини безмитної торгівлі доступні навіть після прибуття, а на Філіппінах він узагалі розташований за півтора кілометра від аеропорту. 

Основні категорії товарів - алкоголь, тютюнові вироби, парфуми, косметика, солодощі та аксесуари від світових брендів.  

Чи дійсно в Duty Free дешевше?  

Відсутність податків не означає, що всі товари дешевші - на вартість впливають інші фактори. 

По-перше, оренда торгових площ в аеропортах дуже дорога, і продавці закладають ці витрати у ціну товару. 

По-друге, курс валют у країні може зробити покупки менш вигідними, ніж здається на перший погляд. У деяких випадках ціни в Duty Free навіть вищі за звичайні магазини, особливо у дорогих аеропортах, таких як у Франції, ОАЕ чи США. 

Вигідніше за все купувати алкоголь у скандинавських країнах, косметику - в Парижі, а брендові аксесуари - в Італії.  
Покупки у Duty Free можуть заощадити вам чимало грошей (фото: Freepik.com)

Що варто купувати в Duty Free?  

Є певні категорії товарів, які майже завжди вигідно купувати безмитно. 

Наприклад, тютюнові вироби часто коштують дешевше, ніж у звичайних магазинах, особливо в країнах з високими податками на сигарети. 

Парфуми та косметика можуть мати привабливі ціни, а також ексклюзивні набори, яких немає у звичайному продажу. Багато виробників випускають спеціальні тревел-версії косметики та алкоголю, які продаються лише у Duty Free. 

Також варто звернути увагу на шоколадні набори, адже у безмитних магазинах часто можна знайти лімітовані колекції відомих брендів.  

Чого краще не купувати?  

Не всі товари в Duty Free виправдовують свою вартість. Сувенірна продукція завжди коштує дорожче, ніж у міських магазинах, адже пасажири часто купують подарунки в останній момент. 

Алкоголь в азійських Duty Free зазвичай не вигідний через високі націнки. 

Не варто купувати й техніку - більшість гаджетів мають ті ж ціни, що й у звичайних магазинах, а інколи навіть дорожчі. Деякі брендові товари також можуть мати завищені ціни через ексклюзивний статус та відсутність конкуренції у межах аеропорту.  

Як купувати вигідно?  

Головне правило - не піддаватися імпульсивним покупкам і заздалегідь дослідити ціни. Якщо плануєте купити щось конкретне, перевірте його вартість у місцевих магазинах або на офіційних сайтах. 

Пам’ятайте, що у країнах ЄС покупки між державами-членами не є безмитними - податки все одно доведеться сплатити. Вдалий момент для покупки - коли валюта країни перебування слабша за вашу, адже тоді товари в Duty Free можуть бути особливо вигідними. 

І нарешті, не забувайте про обмеження на ввезення алкоголю та тютюну, щоб не переплатити на митниці.  

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Mydutyfree.net та Airlife.ua.

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