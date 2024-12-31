Як відсвяткувати Новий рік та не впасти у депресію: 8 порад від психолога

Новий рік - це час очікувань, підбивання підсумків і мрій про майбутнє. Проте для багатьох це свято може стати джерелом стресу та розчарувань. Чому? Нереалістичні очікування, самотність, порівняння себе з іншими або незадоволення результатами року. Як уникнути цього і зустріти свято з радістю?
Як відсвяткувати Новий рік та не впасти у депресію, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.
Ідеальний Новий рік, який ми бачимо у фільмах чи соцмережах, часто не відповідає реальності. Прийміть, що не все може бути ідеальним, і це нормально. Сфокусуйтеся на тому, що дійсно важливо для вас, а не на чужих стандартах.
Новий рік - це не лише про гучні вечірки. Можливо, вам подобається провести час у тиші, читаючи книгу чи дивлячись улюблений фільм. Створіть власний ритуал, який приносить радість саме вам.
Не варто зациклюватися на підсумках року чи страхах щодо майбутнього.
"Дайте собі змогу насолоджуватися моментом: ароматом мандаринів, мерехтінням гірлянд, теплом спілкування з близькими", - радить експерт.
Якщо вам некомфортно на великих заходах чи в компанії людей, які не викликають у вас приємних емоцій, скажіть "ні". Ви маєте право провести свято так, як вам зручно.
Кожна людина має свій унікальний шлях. Не порівнюйте своє життя з картинками з Instagram чи з історіями знайомих. Ваша цінність не залежить від зовнішніх атрибутів.
Замість того щоб фокусуватися на тому, що не вийшло, згадайте все хороше, що сталося у вашому році, навіть дрібниці. Вдячність допомагає побачити позитив навіть у складних періодах.
Активний рух - прогулянка, танці чи навіть ранкові вправи - підвищує рівень ендорфінів і зменшує стрес. Не дозволяйте собі весь день сидіти на дивані в очікуванні опівночі.
Допомога іншим - чудовий спосіб знайти сенс і відчути радість. Подзвоніть самотньому знайомому, передайте частування сусідові чи долучіться до благодійності.
"Пам’ятайте, що Новий рік - це лише одна ніч. Важливо не те, як ви її проведете, а як будете ставитися до себе і світу впродовж усього наступного року. Позбудьтесь тиску і дозвольте собі бути щасливими саме зараз", - радить Наталія Гаріна.
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