Як відсвяткувати Новий рік та не впасти у депресію: 8 порад від психолога

1. Знизьте очікування

Ідеальний Новий рік, який ми бачимо у фільмах чи соцмережах, часто не відповідає реальності. Прийміть, що не все може бути ідеальним, і це нормально. Сфокусуйтеся на тому, що дійсно важливо для вас, а не на чужих стандартах.

2. Створіть власну традицію

Новий рік - це не лише про гучні вечірки. Можливо, вам подобається провести час у тиші, читаючи книгу чи дивлячись улюблений фільм. Створіть власний ритуал, який приносить радість саме вам.

3. Зосередьтеся на моменті

Не варто зациклюватися на підсумках року чи страхах щодо майбутнього.

"Дайте собі змогу насолоджуватися моментом: ароматом мандаринів, мерехтінням гірлянд, теплом спілкування з близькими", - радить експерт.

4. Встановіть здорові межі

Якщо вам некомфортно на великих заходах чи в компанії людей, які не викликають у вас приємних емоцій, скажіть "ні". Ви маєте право провести свято так, як вам зручно.

5. Відмовтеся від порівнянь

Кожна людина має свій унікальний шлях. Не порівнюйте своє життя з картинками з Instagram чи з історіями знайомих. Ваша цінність не залежить від зовнішніх атрибутів.

6. Знайдіть привід для вдячності

Замість того щоб фокусуватися на тому, що не вийшло, згадайте все хороше, що сталося у вашому році, навіть дрібниці. Вдячність допомагає побачити позитив навіть у складних періодах.

7. Залучайтеся до активності

Активний рух - прогулянка, танці чи навіть ранкові вправи - підвищує рівень ендорфінів і зменшує стрес. Не дозволяйте собі весь день сидіти на дивані в очікуванні опівночі.

8. Подбайте про тих, хто самотній

Допомога іншим - чудовий спосіб знайти сенс і відчути радість. Подзвоніть самотньому знайомому, передайте частування сусідові чи долучіться до благодійності.

"Пам’ятайте, що Новий рік - це лише одна ніч. Важливо не те, як ви її проведете, а як будете ставитися до себе і світу впродовж усього наступного року. Позбудьтесь тиску і дозвольте собі бути щасливими саме зараз", - радить Наталія Гаріна.