Як відрізнити токсичну дружбу від здорової: поради психологів

Емоційний стан під час спілкування

Якщо після спілкування з "другом" ви почуваєтеся гірше, ніж до того, це може бути ознакою токсичної дружби. У вас може зіпсуватися настрій, з'явитися нав'язливі або тривожні думки, виникнути роздратування тощо.

Спостерігаючи ці ознаки в себе, не ігноруйте їх. Від такої дружби краще відмовитися, щоб вберегти своє ментальне здоров'я.

У дружбі ви - лідер

Будь-які стосунки повинні бути рівноправними. Ніхто не повинен перебирати на себе роль мами, лідера або психотерапевта. Інакше нерівність буде виливатися в конфлікти або викривлене сприйняття дружби.

Якщо відчуваєте, що ваш друг або подруга певним чином тисне на вас, ухвалює одноголосні рішення та чинить інші нездорові дії, скажіть йому про це. Не мовчіть про те, що вас турбує.

Якщо партнер не дослухається до вас, задумайтеся, чи варто витрачати на нього свій час.

Ви весь час конкуруєте

Здорова конкуренція - це завжди добре, проте не в побудуванні стосунків. Якщо ви або ваш товариш намагаєтеся весь час змагатися одне з одним у різних сферах життя, це не дружба.

У здорових стосунках люди радіють успіхам одне одного, підтримують без ноти заздрощів і сприяють взаємному зростанню.

До вас не дослухаються

Кожному з нас потрібна людина, якій можна було б розповісти про наболіле та почути пораду. У такі моменти важливо отримувати підтримку без жодного осуду. Якщо у вашій дружбі таке явище присутнє, вітаємо, це здорові стосунки!

Проте в разі якщо ваш друг або подруга вас перебивають, не слухають або взагалі ігнорують, радимо задуматися, чи це саме та людина, якій потрібно виливати свою душу.

Вам немає, про що говорити

Це не очевидний прояв токсичної дружби. Погодьтеся, що будь-які здорові стосунки повинні наповнювати їхніх учасників, а не забирати енергію та емоції. Зверніть увагу на ваше спілкування під час зустрічі.

Якщо обговорюєте цікаві для обох теми, знаходите відповіді на якісь питання та відчуваєте захоплення від цієї дружби, це хороші сигнали. Проте обговорення людей за сусіднім столиком і постійне згадування шкільних часів - точно не найліпші теми для дискусії.

Ви не можете сказати "ні"

Якою міцною не була б ваша дружба, ви все одно залишаєтеся індивідуальностями. Це означає, що у своєму житті ви самостійно ухвалюєте всі рішення та маєте власний простір. Ваші друзі це розуміють.

Якщо ж відбувається з точністю навпаки, і друг/подруга займає забагато місця та часу у вашому житті, не приймаючи відмов, уникайте таких товаришів.