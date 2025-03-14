Як відрізнити депресію від звичайної втоми? Якщо у вас є ці 7 симптомів - негайно йдіть до лікаря

Що таке депресія?

Депресія - це не просто "перевтомився" або "настрій поганий". Це стан, який змінює світосприйняття, забирає силу й викривлює реальність.

Ось як зрозуміти, що мова вже не про звичайну втому:

Відпочинок не допомагає

Ви можете спати 10 годин або їхати на вихідні в гори, але відчуття виснаження нікуди не зникає.

Втрата інтересу до того, що раніше радувало

"Коли втомлений - можна не хотіти гуляти чи дивитися серіал. Але якщо навіть найулюбленіші речі більше не приносять радості, це тривожний сигнал", - пояснює експерт.

Важко навіть піднятися з ліжка

Це не просто "лінь" або "не хочу вставати на роботу". Це відчуття, ніби тіло обтяжене свинцем, навіть найпростіші здаються неймовірним випробуванням.

Самокритика стає безжальною

"Якщо ви помічаєте, що ваш внутрішній голос звучить як сувора критика, яка постійно повторює: "Я нікчема", "У мене нічого не вийде", - це тривожний знак", - каже коуч.

Фізичні симптоми

Депресія - це не лише про емоції. Вона може проявлятися через біль у тілі, головний біль, проблеми зі шлунком або постійно втому без видимих ​​причин.

Проблеми зі сном та апетитом

"Ви або не можете заснути, або постійно хочете спати. Їжа стає байдужою або, навпаки, хочеться з'їсти все, що є в холодильнику", - додає фахівець.

Відчуття порожнечі та безнадії

Коли здається, що нічого не має сенсу і в майбутньому виглядає суцільною темрявою - це не просто втома.

"Якщо більшість із цих пунктів вам знайомі, і стан залишається понад два тижні - варто звернутися до спеціаліста. Депресія - це не "капризи" і не "вигадки". Це серйозна річ, яка потребує уваги. А ще пам'ятайте: ви не самі. І навіть у найтемніший період можна знайти шлях до світла", - резюмує Віталій Курсік.

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