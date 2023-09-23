Як відбувається реаблітація після ампутації: покрокове пояснення

Внаслідок бойових дій та обстрілів РФ цивільної інфраструктури в Україні зростає кількість людей з ампутаціями кінцівок. Попри те, що втрачену кінцівку не відновити, повернути здатність вести повноцінне життя - можна. У цьому процесі дуже важливу роль відіграє правильна реабілітація.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Урядовий портал розповідає, як повинна відбуватися правильна реабілітація.

Відновлення після ампутації покроково

Спочатку всі пацієнти з ампутаціями потребують хірургічного втручання. Якщо додаткових ускладнень немає, можна розпочинати стадію відновлення.

Рубець поволі загоюється. З кукси - частини кінцівки, яка залишається після ампутації, травми чи обумовленої вродженими вадами розвитку - знімають шви. Для якісного відновлення варто стежити за режимом дня та якісним харчуванням.

При цьому постійно повинен перебувати під наглядом лікарів.

Після ампутації кінцівки зазвичай спостерігається виражений набряк кукси та прилеглих тканин. Це цілком нормальна реакція організму на оперативне втручання. В цей період розпочинають профілактику контрактур і проводять антинабрякову терапію, яка дає результат через кілька тижнів.

Коли рубець загоївся, можна розпочинати допротезну реабілітацію з залученням мультидисциплінарної команди фахівців. Цей процес передбачає три важливих компоненти:

фізичні вправи для збереження амплітуди рухів у суглобах

проведення компресійної терапії шляхом бинтування еластичним бинтом чи за допомогою компресійної панчохи

масаж рубця, гігієну кукси та менеджмент фантомного болю

Правильна компресія покращує циркуляцію крові, знижує больові відчуття та згодом скорочує терміни адаптації кукси до протеза. Паралельно відбувається відновлення рухових навичок ампутованої кінцівки. Це дає змогу підвищити компенсаторну пристосованість, можливості якої здебільшого визначаються силою й витривалістю м'язової системи.

Перелік вправ визначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда (МДРК). Вона також контролює реабілітаційний процес та відстежує ефективність втручань.

Під час допротезної реабілітації лікар фізичної та реабілітаційної медицини надає пацієнту вичерпну інформацію про всіх виробників допоміжних засобів реабілітації. Вибір підприємства залишається за пацієнтом.

Після того як пацієнт вирішив, де буде протезуватись, починається взаємодія з протезистом: підбір конструкції виробу, обговорення можливих комплектуючих тощо.

Після того, як протез виготовлено, настає етап протезної реабілітації та адаптації. МДРК вчить пацієнта користуватись виробом, допомагає відновити рухову активність і звикнути до протеза. У результаті маємо ефективну реабілітацію в комплексі з якісним протезуванням, що дає змогу повернути пацієнта до звичного життя.