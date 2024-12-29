Як вибрати солодкі мандарини без кісточок? Ці підказки допоможуть не купити кислятину

Мандарини - фрукти з високим вмістом вітаміну С, який, як сильний антиоксидант, захищає клітини і тканини від шкідливого впливу вільних радикалів. Ці фрукти також мають низький глікемічний індекс і можуть сприяти зниженню ваги. Однак варто знати, що їх смак залежить від сорту, країни походження та вмісту фруктового соку.

Як обрати солодкі мандарини без кісточок - розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Як обрати солодкі мандарини без кісточок

Колір шкірки

Головним критерієм вибору солодких мандаринів є колір їх шкірки. Солодкі мандарини повинні бути дуже насиченого оранжевого кольору. Жовті, зелені або світло-помаранчеві мандарини можуть бути незрілими і мати терпкий смак.

Товщина шкірки

Вибираючи мандарини, звертайте увагу на товщину і твердість шкірки. Шкірка, яка м’яка і злегка виступає над плодом, свідчить про соковитість і солодкий смак. Варто пам'ятати, що воно не може бути занадто рідким і липким, оскільки це може означати невелику кількість фруктового соку і терпкий смак.

Місце після гілочки

Перед покупкою мандаринів також варто перевірити колір плями, залишеної від гілочки, оскільки воно відображає час, що минув з моменту збору плоду. Якщо це місце коричневе, дерев'янисте і тверде, це означає, що плід зберігався дуже довго після збору.

Звертайте увагу на країну походження мандарин (фото: freepik.com)

Такий мандарин може гірчити, а в м'якоті може бути відсутня значна кількість соку. Солодкі мандарини зазвичай мають білу і м’яку пляму на гілці.

Запах цедри

Шкірка та листя мандаринів містять лімонен, ефірну олію, яка надає їм характерний аромат. Стиглі мандарини мають інтенсивний цитрусовий аромат. Шкірка старих або кислих фруктів зазвичай не має запаху.

Розмір плоду

Вибираючи мандарини, слід також враховувати їх розмір. Великі та овальні мандарини зазвичай кислі. Найсолодші мандарини невеликого розміру (клементини). Також варто пам'ятати, що солодкі мандарини повинні бути відносно важкими. Якщо мандарин світлий, це може означати невелику кількість фруктового соку та менш інтенсивний смак.

Походження

Мандарини, вирощені в Туреччині, мають досить терпкий смак і велику кількість кісточок (тип танжело), ​​а мандарини з Марокко та Іспанії дуже соковиті, солодкі і майже без кісточок.