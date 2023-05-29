Як вибрати дійсно якісний і корисний хліб: дієтолог розкрила секрети

На що потрібно звернути увагу

Помел борошна

Він стоїть у складі на першому місці, тому його важко не помітити. Найбільш грубі види помелу роблять з цільного зерна, без очищення борошна від оболонки зернятка.

До цього ж необхідно звертати увагу на сорт борошна, з якого готували хліб.

Обойне та обдирне - найбільш корисні сорти борошна по складу мінералів та вітамінів, які мелють з цільного зерна.

Борошна другого, першого і вищого сортів не настільки корисні, як цільнозернове, оскільки містять більше крохмалю, менше клітковини та мінералів.

Як обирати хліб (фото: instagram.com/dr.lakusta)

Наявність цукрів

У хліб можуть додавати для посилення смаку глюкозо-фруктозні сиропи, яблучне пюре, солод.

В складі БЖВ завжди написано скільки цукрів буде. Їх може бути від 1 та більше (в солодких видів хліба - 13 г цукру)

Дієтолог наголошує, що немає сенсу обирати хліб за написами на упаковці на кшталт "цільнозерновий", "корисний" тощо. Адже вся найголовніша інформація розташована на задній частині в складі.

Як обирати хліб (фото: instagram.com/dr.lakusta)

На думку лікарки, одним із найкращих видів хліба є той, який містить найменший перелік у складі.