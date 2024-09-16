Як вибрати якісну варену ковбасу, щоб не зашкодити здоров'ю: нутриціолог розказала правду

Що треба знати про ковбасу

Експертка повідомила, що насправді ковбаси з ідеальним складом на прилавках українських магазинів немає, бо в усіх є добавка нітрит натрію Е250 (барвник).

Він не є дуже шкідливим, але все-таки найкращим буде купувати продукт без нього.

Як вибрати якісну варену ковбасу