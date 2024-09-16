Як вибрати якісну варену ковбасу, щоб не зашкодити здоров'ю: нутриціолог розказала правду

Варена ковбаса - це вид ковбасних виробів, приготованих із м'ясного фаршу, в який додають шпиг, сіль, прянощі та інші інгредієнти. Чимало українців люблять цей продукт та не збираються від нього відмовлятися.

Як обрати якісний товар, щоб не нашкодити здоров'ю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост доказового нутриціолога Людмилу Матюшинець в Instagram.

Що треба знати про ковбасу Експертка повідомила, що насправді ковбаси з ідеальним складом на прилавках українських магазинів немає, бо в усіх є добавка нітрит натрію Е250 (барвник). Він не є дуже шкідливим, але все-таки найкращим буде купувати продукт без нього. Як вибрати якісну варену ковбасу Звертайте першочергово увагу на склад. Шукайте ковбасу з мінімум 70% м’яса. Уникайте субпродуктів і штучних добавок, таких як крохмаль і соя.

Звертайте увагу на колір. Натуральна ковбаса блідо-рожева, а не яскраво-рожева або червона.

Дивіться також на текстуру. Вона має бути щільна, пружна, без зайвої м’якості чи рідини на зрізі.

Термін придатності - дуже важливий. Якщо він занадто довгий - це ознака, що в ковбасі багато консервантів.

Зверніть увагу на запах. Він має бути легкий, м’ясний, без різких хімічних нот.

Памятайте, що якісна ковбаса не може бути дуже дешевою, справжнє м’ясо коштує дорого.

Орієнтуйся на ДСТУ, а не ТУ. Технічні умови менш жорсткі, ніж державні стандарти (ДСТУ), і можуть дозволяти використання дешевших інгредієнтів. ДСТУ 4436 Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доказовий Нутриціолог Експерт зі схуднення (@liuda_matishynets)