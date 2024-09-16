Як вибрати якісну варену ковбасу, щоб не зашкодити здоров'ю: нутриціолог розказала правду
Варена ковбаса - це вид ковбасних виробів, приготованих із м'ясного фаршу, в який додають шпиг, сіль, прянощі та інші інгредієнти. Чимало українців люблять цей продукт та не збираються від нього відмовлятися.
Як обрати якісний товар, щоб не нашкодити здоров'ю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост доказового нутриціолога Людмилу Матюшинець в Instagram.
Що треба знати про ковбасу
Експертка повідомила, що насправді ковбаси з ідеальним складом на прилавках українських магазинів немає, бо в усіх є добавка нітрит натрію Е250 (барвник).
Він не є дуже шкідливим, але все-таки найкращим буде купувати продукт без нього.
Як вибрати якісну варену ковбасу
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Звертайте першочергово увагу на склад. Шукайте ковбасу з мінімум 70% м’яса. Уникайте субпродуктів і штучних добавок, таких як крохмаль і соя.
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Звертайте увагу на колір. Натуральна ковбаса блідо-рожева, а не яскраво-рожева або червона.
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Дивіться також на текстуру. Вона має бути щільна, пружна, без зайвої м’якості чи рідини на зрізі.
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Термін придатності - дуже важливий. Якщо він занадто довгий - це ознака, що в ковбасі багато консервантів.
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Зверніть увагу на запах. Він має бути легкий, м’ясний, без різких хімічних нот.
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Памятайте, що якісна ковбаса не може бути дуже дешевою, справжнє м’ясо коштує дорого.
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Орієнтуйся на ДСТУ, а не ТУ. Технічні умови менш жорсткі, ніж державні стандарти (ДСТУ), і можуть дозволяти використання дешевших інгредієнтів. ДСТУ 4436
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