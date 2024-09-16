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Як вибрати якісну варену ковбасу, щоб не зашкодити здоров'ю: нутриціолог розказала правду

Понеділок 16 вересня 2024 09:41
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Як вибрати якісну варену ковбасу, щоб не зашкодити здоров'ю: нутриціолог розказала правду Фото: Як купувати якісну варену ковбасу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Варена ковбаса - це вид ковбасних виробів, приготованих із м'ясного фаршу, в який додають шпиг, сіль, прянощі та інші інгредієнти. Чимало українців люблять цей продукт та не збираються від нього відмовлятися.

Як обрати якісний товар, щоб не нашкодити здоров'ю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост доказового нутриціолога Людмилу Матюшинець в Instagram.

Що треба знати про ковбасу

Експертка повідомила, що насправді ковбаси з ідеальним складом на прилавках українських магазинів немає, бо в усіх є добавка нітрит натрію Е250 (барвник).

Він не є дуже шкідливим, але все-таки найкращим буде купувати продукт без нього.

Як вибрати якісну варену ковбасу

  • Звертайте першочергово увагу на склад. Шукайте ковбасу з мінімум 70% м’яса. Уникайте субпродуктів і штучних добавок, таких як крохмаль і соя.

  • Звертайте увагу на колір. Натуральна ковбаса блідо-рожева, а не яскраво-рожева або червона.

  • Дивіться також на текстуру. Вона має бути щільна, пружна, без зайвої м’якості чи рідини на зрізі.

  • Термін придатності - дуже важливий. Якщо він занадто довгий - це ознака, що в ковбасі багато консервантів.

  • Зверніть увагу на запах. Він має бути легкий, м’ясний, без різких хімічних нот.

  • Памятайте, що якісна ковбаса не може бути дуже дешевою, справжнє м’ясо коштує дорого.

  • Орієнтуйся на ДСТУ, а не ТУ. Технічні умови менш жорсткі, ніж державні стандарти (ДСТУ), і можуть дозволяти використання дешевших інгредієнтів. ДСТУ 4436

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Раніше ми писали про продукт №1, від якого треба триматися якомога далі.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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