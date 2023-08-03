Як вибрати якісні та корисні макарони: поради нутриціолога

Макарони - продукт, який є в раціоні кожної людини. Багато людей вважають їх шкідливими для здоров'я. Проте, щоб вибрати дійсно корисні та якісні макарони, потрібно знати декілька нюансів.

Склад продукту

За словами нутриціолога, дуже важливо, з якого з борошна виготовлені макарони. Від цього залежить харчова цінність макаронних виробів і те, отримаємо в результаті їх вживання - користь чи зайві кілограми.

Насправді в складі продукту має бути всього два інгредієнти - борошно з твердих сортів пшениці цільнозернове (обойне) та вода.

Краще не обирати макарони, в складі яких борошно пшеничне вищого/ першого/ другого сорту.

Однак можна брати продукт на етикетці якого написано "борошно з твердих сортів пшениці", "семола/крупка" (схожа на манку), "борошно з твердих сортів пшениці цільнозернове" чи "борошно з твердих сортів пшениці другого помелу".

Поживна цінність

Кількість білка на 100 г макаронів має бути не менше 11 грам. Насправді чим більше білка в макаронах, тим краще.

Зовнішній вигляд продукту

Дуже часто на макаронах є крапочки. Якщо вкраплення темні або темно-жовті, значить макарони якісні, якщо ж білого кольору, то це може свідчити про використання неякісного борошна або порушення технологічного процесу.

На дотик макарони мають бути гладенькими, але й допускається незначна шорсткість.

Також продукт має бути цілісним, мається на увазі, що макарони не мають бути поламаними, в інакшому випадку цей продукт неякісний.