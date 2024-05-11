Як вибрати ідеальний візок для немовляти: інструкція від педіатра

Як вибрати візочок для новонародженого

"Це досить часте питання батьків на консультації, адже асортимент візочків дуже великий. Памʼятайте, що візочки відрізняються не тільки кольором та формою, а в першу чергу - технічним оснащенням та матеріалом", - каже педіатр Катерина Шабельник.

Візочки діляться на:

універсальні

трансформери

люльки

прогулянкові

Лікарка радить при виборі візочка для немовлят в першу чергу враховувати загальні ознаки. А саме:

погодні умови країни, де перебуватиме малюк

стан дорожнього покриття

необхідну комплектацію (2 в 1, 3 в 1 з автокріслом)

розмір вхідних дверей та ліфта

фінансову можливість родини

Якими мають бути технічні характеристики візочка

Зараз на ринку є багато виробників візочків, тож усі вони мають різні технічні характеристики. Педіатр радить вибирати візок за наступними ознаками:

якісна підвіска та амортизація, що забезпечує плавну ходу

люлька лита або каркасна жоорстка

великі пневматичні колеса, 4-колісні більш стійкі

невелика вага

маневренність

перекидна ручка

знімна люлька з системою швидкого кріплення до шасі

глибокий капюшон візка з вентиляційним відсіком

тканинні частини з екологічно поліефіру (водонепроникна, має відмінну теплоізоляцію, стійка до займання і технічних пошкоджень, чудово захищає від сонячних променів, тривала експлуатація)

пʼятиточкові ремені безпеки (для прогулянкового блоку)

"Не відмовляйтеся, якщо друзі чи родичі пропонують подарувати вже вживаний візочок. Головне провести хімчистку та прання мʼяких деталей", - каже Шабельник.

Також вона додає, що деякі малючки не люблять прогулянок у візку. Тому не варто витрачати родинний бюджет на найдорожчі моделі.

"Не варто накривати візочки фатою, пелюшкою чи пледом, особливо в спеку. Це вкрай небезпечно! У закритій колясці температура набагато вища, ніж "за бортом", що несе ризик перегріву. Дитина має отримувати максимальну кількість свіжого повітря для безпечної прогулянки", - пояснює лікар.