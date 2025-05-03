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Як вибрати безпечну клініку пластичної хірургії й не переплатити: головні правила

Україна, Субота 03 травня 2025 11:35
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Як вибрати безпечну клініку пластичної хірургії й не переплатити: головні правила Як вибрати клініку пластичної хірургії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сучасні технології дають змогу досягти вражаючих результатів у пластичній хірургії. Однак комфорт і безпечне відновлення залежать від правильного вибору клініки.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів, як вибрати клініку для проведення операції.

Порада, яка працює найкраще

За словами експерта, важливо глибше досліджувати ринок і найчастіше - це цікавитися рекомендаціями інших пацієнтів, знайомих тощо.

"Реклама не завжди може відповідати рівню наданої медичної допомоги. Тобто тут дуже важко орієнтуватися і себе повністю захистити від тих моментів, які можуть виникнути, навіть за кордоном", - розповідає він.

Дмитро Слоссер згадує, що багато пацієнтів повертаються до нього з-за кордону саме для проведення операцій.

"Всі за медициною повертаються в Україну. І після пластичних операцій, зокрема. Тобто вони зрозуміли, що рівень нашої медицини настільки високий, що ми можемо дати фору європейцям дуже легко", - ділиться він.

Ціна як фактор вибору

Вартість однієї й тієї самої операції може значно відрізнятися в різних клініках і складається з різних факторів: досвід хірурга, його освіта, питання безпеки тощо.

"Звичайно, можна зробити операцію в невеликій клініці, яка має досвід. Але вони, можливо, не зможуть забезпечити повний цикл захисту пацієнта з точки зору, які матеріали використовувалися, які протоколи тощо", - наголошує Слоссер.

Фактично клініка інвестує в безпеку пацієнта, використовуючи правильні сертифіковані матеріали та залучаючи хірургів, які мають найбільший досвід у потрібній сфері медицини. Це своєю чергою безумовно впливає на ціну.

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