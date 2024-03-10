Як уникнути суперечок між родичами через поділ виплати після загибелі військового: поради юриста

Як уникнути сварок щодо поділу виплати після загибелі військового

"Військові нерідко ставлять запитання про те, як правильно скласти документ, щоб наперед приборкати родичів, щоб не було бійок за одноразову допомогу на випадок того, якщо військовий не повернеться живим", - говорить адвокат Марія Левченко.

Вона наголошує, що для того, щоб уникнути сварок між родичами і для того, щоб виконати волю військового, запрацював законопроект 9226. Ним закріплено, що військовий має можливість написати особисто документ і висловити свою волю, яким чином має відбутися поділ виплати між родичами у випадку його загибелі.

Як написати особисте розпорядження

"Це має бути довільна форма, тобто там немає зразка. Це особисте розпорядження може завірити як нотаріус, так і ваш командир. Потім його передають у ТЦК, а якщо військовий служить в СБУ, то у відповідні спецоргани, і далі, коли настає час цього розпорядження, то його виконувати зобов'язані", - каже адвокат.

Які нюанси треба врахувати

Левченко додає, що є певні виключення. Навіть якщо в особистому розпорядженні не зазначаються малолітні чи неповнолітні діти, або вдова чи вдівець, які перебували на утриманні військового, або непрацездатні батьки військового, то вони все одно отримають 50% від тої частини виплат, якби не було такого розпорядження.

Що буде, якщо не написати особисте розпорядження

"В іншому випадку, якщо не буде такого особистого розпорядження, діятиме звичайний розподіл таких виплат. До речі, цим законопроектом закріплене нововведення, що мають право на отримання виплати діти, які народжені не тільки за життя військового, а й після його смерті", - говорить адвокат.

Якщо ж такого розпорядження не буде, то ТЦК має право ділити виплату за загибель військового між найближчими родичами. Додамо, що до цього переліку родичів входять: батьки загиблого, одне з подружжя, діти віком до 18 років та утриманці загиблого.