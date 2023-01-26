Як українцям з астмою безкоштовно та без черг отримати ліки: інструкція

Бронхіальна астма - це поширене хронічне запальне захворювання дихальних шляхів легень. Типові симптоми включають хрипи, кашель, стиснення у грудях та задишку. У хворих на астму часто виникає ускладнене дихання.
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Ліки при бронхіальній астмі та хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів включені в програму "Доступні ліки". Українці з цим діагнозами можуть отримати необхідні препарати безоплатно або з невеликою доплатою.
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