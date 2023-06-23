Як в Україні купити зброю легально під час війни: ціни, правила і заборони

В Україні з 23 червня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зброї. Це спростить процес отримання ліцензії та допоможе правоохоронцям у розслідуванні злочинів, які вчиняються зі зброєю.
Про те, як легально купити зброю під час війни, які на неї ціни та кому не видадуть ліцензію, розповідаємо у матеріалі Styler.
Подати документи можна через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.
Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:
Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:
Наголосимо, що крім ліцензії на право володіння зброєю, ще є ліцензія на право вільного носіння з собою. Щоб отримати другу, потрібно звернутися до відділка поліції.
Українці зможуть купити із подальшою реєстрацією наступні види зброї:
При цьому наголосимо, що в Україні на сьогодні вільне носіння на вулиці зброї заборонено. Зокрема, заборонена короткоствольна вогнепальна зброя (пістолети та револьвери), трофейна зброя, перероблена зброя, вибухові речовини та гранати. Зброя, яка підлаштована під постріли чергами, теж перебуває поза законом.
Зазначимо, що 70% опитаних українців підтримують право на вільне носіння зброї.
Придбати зброю може не кожен українець. Зараз діють наступні обмеження:
Законодавством передбачено дев’ять випадків, у яких поліція не має права видавати документи на купівлю та зберігання зброї:
Ціни залежать від ряду факторів - виду зброї та її параметрів, виробника. Зокрема, двоствольні рушниці можна купити від 21 тис. грн, помпові рушниці від 9 тис. грн, пневматичні пістолети від 2,8 тис. грн, пневматичні гвинтівки від 4,6 тис. грн.
Раніше ми розповідали про те, яка зброя найефективніша проти рашистів за словами військового зі Збройних Сил України.