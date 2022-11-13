Як не треба лікувати ГРВІ: сімейна лікарка вщент рознесла популярні методи

Гострі респіраторні вірусні інфекції, вони ж ГРВІ, багато хто звик лікувати "перевіреними" народними способами: парити ноги, крапати в ніс алое, цибулю й іншу гидоту, або ж приймати антибіотики "для профілактики".
Але такі способи не тільки не працюють, а можуть ще й нашкодити, впевнена сімейна лікарка Аліна Волківська.
Вони, навпаки, покращують умови для проникнення вірусів до організму, через порушення руху війок та пересушування слизової оболонки носа, що є "вхідними воротами" для вірусної інфекції.
Нежить не вилікує, а опік слизової оболонки носа зробить.
Віруси живуть в клітині, тому всі "народні полоскалки", тільки порушують власну мікрофлору ротової порожнини і ніяк на них не впливають.
Можуть спровокувати опік дихальних шляхів і не тільки, викликати набряк та погіршити стан.
Ефірні масла, пари спирту можуть спровокувати ларингоспазм.
Спирт - це додаткова інтоксикація для організму, для дітей - може бути смертельною.
Гірчичники та картопля, можуть викликати опік.
Ніякого ефекту, це відволікаюча терапія, яка може призвести до опіку.
Головне - правильні параметри повітря (температура 18-20 градусів, вологість 40-70%) та комфортний одяг.
Якщо температура тіла нормалізувалася і на вулиці хороша погода, можна йти на прогулянку, якщо є бажання.
Не профілактують ускладнення, не лікують ГРВІ, для їх призначення є чіткі покази.
Вакцинація береже здоров'я, захищаючи від важких ускладнень та значно економить гроші на лікування.
Про анальгін, димедрол, аспірин (бо можуть викликати важкі ускладнення), но-шпу (не діє, бо немає показів для зниження для зниження температури) - варто забути.
А от про парацетамол й ібупрофен - запам'ятати.
Також ми писали, що лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу.
Крім того лікар розповів всю правду про "кашель, що опустився".