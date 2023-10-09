Як тепер проходитиме вакцинація від Covid-19 і кому треба робити бустер

Офіційно пандемія коронавірусу у світі закінчилася. Втім вакцинація залишається найкращим способом захистись від цього вірусу.
Про те, як тепер відбуватиметься щеплення від Covid-19 і кому треба робити бустерну дозу, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію МОЗ у Facebook.
"Затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти Covid-19 на 2023-2024 роки. Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців", - пояснюють медики.
3 щеплення - це загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Усі наступні щеплення після третього - це додатковий бустер, (в деяких країнах він має назву "сезонний бустер"). Лікар його рекомендує пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу Covid-19", - зазначають у МОЗ.
Кому потрібна бустерна доза:
Українці, які не належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й "додатковий бустер", наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто виявили бажання отримати "додатковий бустер" - можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення.
В Україні є понад 5 млн доз вакцини проти Covid-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця, зазначають у МОЗ.
Зробити щеплення можна у відповідних пунктах чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. В МОЗ наголосили, що в Україні є також доступна вакцина проти Covid-19 для щеплення дітей з 5-річного віку.
Разом із тим зазначимо, українці у Facebook пишуть про те, що у деяких закладах не має вакцини, або ж її не хочуть колоти.
Українці скаржаться, що не можуть вакцинуватись від Covid-19 (скриншот)
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