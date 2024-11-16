Як споживати менше солі, яка є причиною інсульту та інфарктів

Як надлишок натрію впливає на організм та як зменшити його споживання

Надмірне споживання натрію призводить до затримки води в організмі, оскільки він викликає спроби організму розбавити цей елемент. Це збільшує кількість рідини в кровоносних судинах, підвищуючи артеріальний тиск і змушуючи серце працювати інтенсивніше. Постійно високий тиск може призвести до серцевих захворювань, інсульту, серцевої недостатності, проблем із нирками і навіть сліпоти. З віком артеріальний тиск зазвичай зростає, тому важливо контролювати споживання натрію.

Дослідження 2019 року показали, що в Україні споживання кухонної солі (яка містить натрій) значно перевищує рекомендовану норму, майже в три рази. Середньодобове споживання складає 12,6 грама, тоді як норма - лише 5 грамів. Крім того, дослідження показали, що українські діти також споживають більше солі, ніж це є безпечним для їхнього здоров’я: діти дошкільного віку - 6,4 г, молодші школярі - 7,4 г, а підлітки - 9,2 г солі на добу.

Рекомендована максимальна добова норма натрію для людей віком від 14 років становить 2300 мг, що еквівалентно 5 грамам солі. 70% натрію в харчуванні надходить з оброблених продуктів і ресторанних страв, таких як піца, бургери, чипси, попкорн, соуси та інше. Навіть продукти, що не мають солоного смаку, як-от крупи і випічка, можуть містити багато натрію.

Як знизити вміст натрію у вашому меню

Зменште споживання продуктів з високим вмістом натрію

Обмежте використання пакетованих соусів, сумішей та швидких страв. У ресторанах запитуйте про вміст солі у стравах, просіть подавати соуси окремо і намагайтеся використовувати їх менше.

Обирайте продукти з меншим вмістом натрію. Порівнюйте етикетки перед покупкою - наприклад, у 100 г хліба може бути від 1 г до більше 1,5 г солі.

Стежте за споживанням натрію

Споживайте до 2 грамів натрію на день (або 5 грамів солі). Продукти з вмістом 5% або менше від добової норми натрію на порцію вважаються низькими, а 20% і більше - високими.

Обмежте кількість солі при приготуванні їжі

Для додавання смаку використовуйте трави, спеції та приправи замість солі.

Обирайте свіжі, заморожені або консервовані овочі з низьким вмістом натрію (або без додавання солі), а також продукти, як горіхи і закуски, з мінімальним вмістом натрію.

Промивайте консервовані продукти

Перед вживанням промивайте консерви, такі як квасоля, тунець і овочі, щоб видалити частину натрію.

Контролюючи споживання натрію, ви допоможете зберегти здоров'я та підтримати нормальний рівень кров'яного тиску.