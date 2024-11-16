Як споживати менше солі, яка є причиною інсульту та інфарктів
Натрій, тобто сіль, є важливим мінералом. Він потрібен еашому організму у відносно невеликих кількостях, щоб підтримувати баланс рідини в організмі та нормальне функціонування м’язів та нервів. Однак надлишок натрію, який міститься у солі, підвищує ризик високого кров’яного тиску, що є основною причиною інсульту та інфаркту міокарда.
Як зменшити вживання солі українцям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Як надлишок натрію впливає на організм та як зменшити його споживання
Надмірне споживання натрію призводить до затримки води в організмі, оскільки він викликає спроби організму розбавити цей елемент. Це збільшує кількість рідини в кровоносних судинах, підвищуючи артеріальний тиск і змушуючи серце працювати інтенсивніше. Постійно високий тиск може призвести до серцевих захворювань, інсульту, серцевої недостатності, проблем із нирками і навіть сліпоти. З віком артеріальний тиск зазвичай зростає, тому важливо контролювати споживання натрію.
Дослідження 2019 року показали, що в Україні споживання кухонної солі (яка містить натрій) значно перевищує рекомендовану норму, майже в три рази. Середньодобове споживання складає 12,6 грама, тоді як норма - лише 5 грамів. Крім того, дослідження показали, що українські діти також споживають більше солі, ніж це є безпечним для їхнього здоров’я: діти дошкільного віку - 6,4 г, молодші школярі - 7,4 г, а підлітки - 9,2 г солі на добу.
Рекомендована максимальна добова норма натрію для людей віком від 14 років становить 2300 мг, що еквівалентно 5 грамам солі. 70% натрію в харчуванні надходить з оброблених продуктів і ресторанних страв, таких як піца, бургери, чипси, попкорн, соуси та інше. Навіть продукти, що не мають солоного смаку, як-от крупи і випічка, можуть містити багато натрію.
Як знизити вміст натрію у вашому меню
Зменште споживання продуктів з високим вмістом натрію
Обмежте використання пакетованих соусів, сумішей та швидких страв. У ресторанах запитуйте про вміст солі у стравах, просіть подавати соуси окремо і намагайтеся використовувати їх менше.
Обирайте продукти з меншим вмістом натрію. Порівнюйте етикетки перед покупкою - наприклад, у 100 г хліба може бути від 1 г до більше 1,5 г солі.
Стежте за споживанням натрію
Споживайте до 2 грамів натрію на день (або 5 грамів солі). Продукти з вмістом 5% або менше від добової норми натрію на порцію вважаються низькими, а 20% і більше - високими.
Обмежте кількість солі при приготуванні їжі
Для додавання смаку використовуйте трави, спеції та приправи замість солі.
Обирайте свіжі, заморожені або консервовані овочі з низьким вмістом натрію (або без додавання солі), а також продукти, як горіхи і закуски, з мінімальним вмістом натрію.
Промивайте консервовані продукти
Перед вживанням промивайте консерви, такі як квасоля, тунець і овочі, щоб видалити частину натрію.
Контролюючи споживання натрію, ви допоможете зберегти здоров'я та підтримати нормальний рівень кров'яного тиску.
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