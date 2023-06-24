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Як спілкуватись із токсичними людьми без шкоди для себе: 7 порад від психолога

Як вберегтись від токсичних людей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Спілкування із токсичними людьми залишає неприємні відчуття, які можуть нас спустошувати. Найкраще уникати будь-яких контактів із такими особами, але якщо це неможливо, то треба хоча б знати, як взаємодіяти із ними і при цьому не дозволити собі нашкодити.

Про це розповіла психолог Валерія Сінченко в Instagram.

Не чекайте, що така людина зміниться

Не варто очікувати, що токсична людина зрозуміє свої вади і змінить свою поведінку та ставлення до оточуючих. Набагато легше для вас буде просто спілкуватись, розуміючи, що людина ось така і ніяк інакше.

Відстоюйте особисті кордони

Розставте свої кордони і ні за жодних обставин не дозволяйте їх переходити! Є те, що для вас неприйнятно і ви не повинні жертвувати собою.

Не дозволяйте собою маніпулювати

Пам'ятайте, що токсична людина - це маніпулятор. Не починайте грати в його гру, бо гірше зробите тільки собі.

Будьте відвертими

Чітко формулюйте свою думку/позицію і будьте непохитними у своїх відповідях. Це дуже часто лякає токсичних людей. Відкрито кажіть, що саме вас не влаштовує.

Не піддавайтесь емоціям

Коли вас охоплюють неконтрольовані емоції, конфліктом автоматично починає керувати токсична людина. Тому не дайте емоціям захопити вас.

Контролюйте розмову

Беріть контроль над розмовою у свої руки. Якщо ти не хочеш слухати: "як все погано", чи обговорювати "чому ж я така нещасна", то припиняйте одразу таку розмову.

Мінімалізуйте спілкування

Намагайся скоротити розмову до мінімуму. Користі від неї не буде ніякої, окрім того, що ви накопичуватимете негатив всередині себе.

"Я взагалі за те, щоб припинити спілкування з токсичними людьми, але якщо це неможливо, то потрібно хоча б дотримуватись правил спілкування з ними. Розуміючи, що взагалі відбувається, ви допоможете передусім собі не стати жертвою провокацій, уникнути навіяного почуття провини та не заряджатись негативом", - каже психолог.

Раніше ми розповідали про те, які токсичні почуття руйнують ваше "я".

Читайте також про те, як спілкуватись із конфліктними людьми, аби це не доходило до скандалів.

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