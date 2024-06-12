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Як сьогодні виглядають українські футболісти, яких колись вважали секс-символами

Артем Мілевський та Євген Коноплянка (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У період розквіту українського футболу ми не тільки раділи яскравим перемогам в єврокубках та успіху чотирьох топових команд, а й насолоджувалися прекрасними гравцями, які робили наш чемпіонат захопливим та емоційним. Деяких з них вважали справжніми секс-символами цього виду спорту.

Як сьогодні виглядають футболісти України, яких колись хотіли усі жінки - дізнайтесь в РБК-Україна (проект Styler).

Артем Маліновський

Артем Мілевський - колишній український футболіст родом із Мінська, який був нападником київського "Динамо" та збірної України.

Свого часу уболівальники називали його другим Шевою і вірили в нього.

Однак останніми роками ім'я Мілевського пов'язане не зі спортом, а зі скандалами та проблемами зі здоров'ям, які виникали на тлі зловживання алкоголем.

Про завершення футбольної кар'єри Артем заявив у 2021 році, а вже у квітні 2024-го стало відомо, що Міля став гравцем медіафутбольного клубу IGNIS. 

Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)

Євген Коноплянка

34-річний Коноплянка відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Шахтар", та іспанську "Севілью", німецький "Шальке" та польську "Краковію".

У його активі також 87 матчів за національну команду України, у яких він забив 21 гол.

Повісити бутси на цвях спортсмен вирішив у березні цього року, адже останні роки кар'єри вінгера виявилися провальними.

Зараз Євген живе у Лісабоні і планує зайнятися агентським бізнесом.

Євген Коноплянка (фото: instagram.com/konoplyanka.official​​​​​​​)

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі "Динамо". Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України.

Також він один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

У грудні 2023-го, після відставки Мірчі Луческу, його призначили головним тренером "Динамо".

Олександр Шовковський (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/​​​​​​​)

Андрій Шевченко

Колишній форвард та головний тренер збірної України став справжньою легендою світового футболу, виступаючи за київське Динамо, Мілан та Челсі.

Також не забуваємо, що Шевченко є володарем Золотого м'яча та першим українцем, який зміг підкорити Лігу чемпіонів.

Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko​​​​​​​)

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