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Як скинути вагу після 40 років. Суперпідтягнута мама назвала простий спосіб

Тренерка та мама розказала, як скинути вагу після 40 років (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після 40 років жінкам буває проблематично схуднути, але сертифікований тренер з США Шенон Колінс знає секрет комфортної втрати ваги.

Як скинути вагу після 40 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тренерки та мами Шенон Колінс.

Секрет схуднення після 40 років

У Шеннон Коллін 159 тисяч підписників в Instagram, вона дуже відома в онлайн-спільноті здоров’я та фітнесу. Жінка, яка є також мамою, розповіла про свій особистий шлях до схуднення, і має кілька цінних порад.

Фітнес-експерт колись страждала від недостачі енергії і їй було важко встати з дивана. Незважаючи на регулярні тренування в спортзалі та щоденні прогулянки, вона помітила, що сил в неї стає все менше.

Вона пояснила, що це нормально, коли рівень енергії падає, коли відбуваються гормональні зміни та якість сну погана. Однак вона знайшла один метод, особливо ефективний у цьому - це відстеження кроків, які ви зробили за день.

Так виглядає Шенон у свої 40+ (instagram.com/thegymnurse)

"Щоденне відслідковування кроків - це єдиний спосіб забезпечити достатню кількість рухів. Тому що на даному етапі мого життя я не маю великого бажання бути такою ж активною, як кілька років тому", - сказала вона.

Другий крок - це силові вправи, які дозволяють спалювати більше калорій, ніж кардіо.

Шенон Колінс радить робити силові вправи (instagram.com/thegymnurs)

Також жінка радить включати в свій раціон більше білкових продуктів, також пити якомога більше води і достатньо висипатися, щоб не відчувати постійного голоду.

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