Як сказати партнеру, що боїшся хвороб або вагітності - і не зіпсувати стосунки

Інтимність - це не тільки про близькість, бажання і задоволення. Це ще й про безпеку. І коли один із партнерів боїться інфекцій або вагітності, але мовчить, - це може створити внутрішнє напруження, відчуття вразливості й навіть роздратування.

Як правильно поговорити з партнером або партнеркою про контрацепцію, страх вагітності та захворювань, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, така розмова може здаватися незручною, але насправді вона є частиною зрілих і відповідальних стосунків. Звісно, на початку стосунків вам може бути ніяково розмовляти на такі теми. І це хвилює однаково, як чоловіків, так і жінок.

"Однак, говорити на тему контрацепції, небажаної вагітності чи страху зачепити якесь захворювання - потрібно. І бажано до того, як ви доберетеся вперше до ліжка. Бо розв'язувати проблеми потім - не найкращий варіант починати стосунки", - каже Віталій Курсік.

Обирай правильний момент

Не починай подібну розмову у розпал пристрасті або вже в ліжку. Краще - спокійно, заздалегідь, у безпечній атмосфері, коли вас нічого не відволікає.

Говори про себе, а не звинувачуй

"Наприклад: "Мені важливо почуватися в безпеці", "Я хвилююся про можливість вагітності, і це заважає мені розслабитися", "Я переживаю за здоров'я - і хочу, щоб ми подбали про це разом". Це звучить м’яко і викликає менше опору", - радить коуч.

Фрази для жінок

"Я хвилююся через можливу вагітність, тому хочу поговорити про захист"

"Я відчуваю тривогу, якщо не впевнена, що все безпечно"

Уникайте формулювання "Ти маєш..." - краще: "Мені було б спокійніше, якби..."

Фрази для чоловіків

"Я дбаю про себе і тебе, тому хочу, щоб ми поговорили про захист"

"Я не хочу, щоб наші дії призвели до проблем, які зруйнують нас"

Не наполягайте - запитайте: "Як ти до цього ставишся?"

Пропонуй, а не ультимативно вимагай

"Можемо разом обрати метод контрацепції?", "Що ти думаєш про використання презервативів?" - такі формулювання створюють діалог, а не конфлікт.

Не бійся здатися "незручною" або "занудним"

Боятися за своє здоров’я - це нормально. І якщо людині справді не все одно, вона вислухає і підтримає. А якщо ні - це теж цінна інформація про рівень зрілості та турботи у стосунках.

"А ще це чіткий знак, чи варто довіряти такій людині та будувати з нею щось серйозне. Уявіть на хвилинку, як вам з цією людиною доведеться обговорювати питання вже існуючої вагітності", - каже фахівець.

Не варто використовувати у розмові сарказм, жарти та натяки - говоріть спокійно та прямо. І не припускайте, що партнер має "знати сам".

"І пам’ятай: турбота про себе - це не егоїзм, а любов до себе. Немає нічого привабливішого за людину, яка знає свої межі та вміє про них говорити", - резюмує Віталій Курсік.