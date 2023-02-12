Як швидко збити високий тиск: кардіолог назвала дієві способи і ліки

Що таке гіпертонічний криз і у кого він виникає найчастіше

Це раптове сильне підвищення артеріального тиску, яке найчастіше супроводжується симптомами з боку органів-мішеней (мозку, серця, нирок, очей) чи вегетативної нервової системи.

Найчастіше виникає у гіпертоніків або тих, хто має супутні захворювання (діабет, хвороби нирок тощо). Але може початися і на фоні стресу.

Гіпертонічний криз буває ускладнений і неускладнений:

При неускладненому пацієнт може відчувати тахікардію, запаморочення, головний біль, тривогу. Такий стан є менш небезпечним і зазвичай не потребує госпіталізації.

При ускладненому: самопочуття сильно погіршується. Можуть зʼявитися біль у серці, "мушки" перед очима, задишка, нудота, тахікардія, головний біль, пітливість.

Ускладнений гіпертонічний стан дуже небезпечний, в цьому випадку потрібно викликати швидку.

Що робити, якщо у вас підвищився тиск? ‍

Ляжте або займіть положення напівсидячи.

Відчиніть вікно і пустіть свіже повітря.

Якщо у вас діагностована гіпертонія - прийміть свій препарат.

Якщо стрибок тиску невеликий, можна опустити ноги на 10-15 хвилин у гарячу воду, щоб розширити судини.

Вимірюйте тиск кожні 10-15 хвилин.

Якщо ж тиск піднявся до 180 чи вище і самопочуття різко погіршилося - викликайте лікаря!

Дієві препарати, які можна прийняти для зниження тиску при гіпертонічному кризі

Nifedipine (Фармадипін, Ніфедипін, Коринфар)

Буває в дозуваннях 10, 20, 40 мг. Препарат зменшує спазм і розширює коронарні та периферичні (головним чином артеріальні) артерії судини, знижує артеріальний тиск.

Починає діяти, тобто знижувати АТ через 20 хвилин, тривалість клінічного ефекту 4-6 годин.

Для швидкого зниження тиску - 10-20 мг під язик, можна 2 рази на добу.

Максимальна добова доза - 180 мг.

Captopril (Каптоприл)

Буває в дозуваннях 25, 50 мг. Препарат розширюючи судини знижує АТ.

Для швидкого ефекту - 25-50 мг під язик, можна 3 рази на добу.

Максимальна доза на добу - 100 мг.

Captopril + Hydrochlorothiazide (Каптопрес)

Дозування 25/12,5 мг, 50/25 мг. Швидко знижує АТ.

Для швидкої дії - 1/2-1 таблетка під язик, можна 2-3 рази на добу.

Максимальна доза на добу каптоприлу - 100 мг, гідрохлортиазиду - 50 мг.

Лище прийому цих ліків недостатньо!

Названі вище препарати допоможуть знизити тиск, але на нетривалий час.

Їх ви можете вжити самостійно і до приїзду швидкої. Але не пийте все підряд у великих дозах, адже раніше, ніж через 15 хвилин таблетка не зіб'є тиск, бо занизький тиск може бутине менш небезпечний, ніж високий.

Не забудьте якомога швидше записатись до кардіолога на дообстеження та підбір препаратів від тиску на постійній основі (чи потрібні вони вам, може знати тільки лікар).

Пам'ятайте, що те, що збиває тиск сусідці, не обов'язково допоможе вам.

Вимірюйте тиск, стежте за своєю динамікою.