Як швидко та вигідно продати автомобіль: 8 прикмет та ритуалів

Продаж автомобіля може стати непростим завданням, особливо якщо потрібно знайти покупця терміново. Народні прикмети та ритуали допоможуть залучити удачу та прискорити угоду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, дотримуючись яких порад можна полегшити процес продажу та зробити його більш вигідним.

Машина не любить, коли про продаж говорять вголос

Згідно з народними повір’ями, автомобіль має власну енергетику та навіть “відчуття”. Не варто при ньому говорити, що хочете його продати, адже це може ускладнити процес. Також не слід лаяти чи обзивати машину, бити по керму або колесах - це негативно вплине на угоду. Найкраще спокійно підготувати авто до продажу, не наголошуючи на цьому в розмовах.

Тримайте наміри в секреті

Щоб уникнути негативної енергетики, не варто розповідати знайомим і друзям про намір продати машину. Навіть якщо серед них є потенційні покупці, заздрість або несвідоме недоброзичливе ставлення можуть завадити швидкому продажу. Якщо ж хтось дізнався про угоду, краще уникати розмов на цю тему або сказати, що поки що вирішили залишити авто собі.

Чистота - запорука успішного продажу

Брудний автомобіль накопичує негативну енергетику, що може відлякати покупців. Перед продажем потрібно ретельно помити машину зовні та зробити прибирання всередині. Окрім фізичної чистоти, варто також окропити авто святою водою - це очистить його від негативу. Охайний та доглянутий транспорт приверне більше уваги та викличе довіру у покупців.

Гроші як символ удачі

Щоб продаж пройшов успішно, можна покласти під водійське сидіння кілька монет. Це символізує фінансовий добробут та допоможе швидко знайти вигідного покупця. Важливо залишити ці монети всередині до моменту угоди, а після продажу вони перейдуть до нового власника. Також можна покласти дрібні купюри в бардачок або кишені дверей - це приверне грошовий потік.

Автомобиль має власний характер та "бажання", тож його треба "приборкувати" (фото: Freepik.com)

Правильний вибір часу для продажу

Згідно з прикметами, продавати авто найкраще на зростаючий Місяць - це сприяє швидкому завершенню угоди. Уникайте продажу на спадаючий Місяць, оскільки це може затягнути процес і принести фінансові втрати.

Вдалими днями для продажу вважаються четвер та неділя - вони приносять успіх у фінансових питаннях. Також не варто продавати автомобіль у святкові дні або понеділок.

Обряд на залучення покупця

Щоб покупці швидше зацікавилися авто, можна провести простий ритуал. Потрібно тричі обійти автомобіль за годинниковою стрілкою, примовляючи: “Як я ходжу, так і покупці нехай ходять, товпляться”. Цей обряд допоможе активізувати енергію продажу та привернути людей, які шукають машину. Важливо вірити у результат і не сумніватися в успішному завершенні угоди.

Ритуал з водою для швидкої угоди

Щоб прискорити продаж, можна провести спеціальний обряд з кип’яченою водою. Потрібно нагріти воду, кинути туди ключ запалювання і сказати: “Як люди без води, так і без мого автомобіля не зможуть”. Після того, як вода охолоне, варто вимити нею руки перед зустріччю з потенційним покупцем. Це допоможе налаштуватися на успіх та залучити вигідну угоду.

Правильний емоційний настрій

Якщо власник не готовий розлучитися з машиною або сумнівається у продажу, це може затягнути процес. Важливо налаштувати себе на позитивний результат і не жалкувати про майбутнє розставання. Негативні емоції, страх втрати або сумнів у правильності рішення можуть створити психологічний блок. Чим спокійніше та впевненіше ви налаштовані, тим легше пройде продаж.

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