Як швидко розпізнати депресію: психотерапевт запропонувала прости тест

Просте погіршення настрою, що затягнулося, осінній сплін, виснаженість чи все ж таки депресія? Розрізнити ці стани інколи дуже важко, але у депресії є свої ознаки, які можна взнати за допомогою невеличкого тесту.
Як зрозуміти, що у вас або у когось з ваших близьких є депресія, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на допис неврологу та психотерапевта Ганни Чередниченко в Instagram.
Лікар пропонує дати відповіді всього на два запитання:
1. Чи турбували протягом останнього місяця вас почуття пригніченості та безнадії?
2. Чи турбувало протягом останнього місяця відсутність інтересу та зацікавленості від виконання звичайних справ?
"Якщо ви відповіли так, є 97% ймовірності, що у вас депресія", - підкреслює лікар.
Також вона перерахувала інші ознаки депресії:
Якщо протягом не менш двох тижнів у вас один з двох симптомів або обидва:
Є 5 або більше з наступних фізичних симптомів:
У випадках, коли ви підозрюєте у себе чи близьких депресію, потрібно звернутися до лікаря та пройти спеціальні скринінгові тести:
"Діагноз депресія може виставити тільки лікар, шкали - це вказівник для вас, що не варто слухати оточуючих "візьми себе в руки". Варто звертатися по спеціалізовану допомогу, щоб віднайти знов радість життя", - зазначає лікар.
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