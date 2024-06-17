Як схуднути раз і назавжди: тренер розкрив "правду життя"

Як втримати вагу назавжди?

Для того, щоб втримати результат після схуднення - треба назавжди прийняти для себе такий стиль життя, який і дозволить нам бути в формі довгі роки.

За словами Віктора, абсолютно закономірно, якщо після схуднення людина повернеться до старого способу життя, та, звісно, скинуті кілограми повернуться.

Не треба сприймати схуднення як тимчасові міри, якщо ви так робите, ви приречені до того, що вага знову до вас повернеться, як тільки ви повернетеся у сторону старих звичок.

"Для того, щоб втримати результат - треба худнути і надбати такий спосіб життя, який ви будете потім підтримувати довгі роки", - сказав Мандзяк.