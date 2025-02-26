Як схуднути в обличчі? 7 порад, як зробити його меншим

Як схуднути в обличчі?

Хороша новина полягає в тому, що коли ви починаєте худнути, це повинно відразу стати помітним на вашому обличчі. Погана новина полягає в тому, що ви не можете точково зменшити жир, тобто позбутися його в певній області.

І, власне, є ще хороші новини. Жир на обличчі допомагає вам виглядати молодо, тому не демонізуйте його (або жир будь-де в іншому місці).

До речі, багато людей намагаються додати об’єму обличчю, вводячи наповнювачі, сподіваючись виглядати молодшими.

Що викликає жир на обличчі?

Набір непропорційної ваги на обличчі може бути спричинений декількома факторами, включаючи схеми розподілу жиру, гормони, затримку рідини та генетику. Усі вони відіграють свою роль.

Деякі люди набирають більше ваги на обличчі.

"Ваша генетика відіграє важливу роль у тому, де ваше тіло спочатку накопичує жир, тому деякі люди від природи мають кругліші обличчя з більшою кількістю жиру, тоді як інші, як правило, накопичують жир на животі, стегнах або стегнах", - розповіла лікар Лідія Александр.

Деякі люди накопичують жир досить рівномірно по всьому тілу, а інші можуть набирати його непропорційно в певних областях, каже вона.

Чи можуть вправи для обличчя допомогти вам схуднути на обличчі?

Вправи для обличчя, або "йога для обличчя", не допоможуть вам схуднути в цій зоні, кажуть експерти.

Насправді сенс вправ для обличчя полягає в тому, щоб зробити ваше обличчя повнішим і, отже, молодшим.

З віком жир на вашому обличчі, відомий як жирові подушечки, стає менш пухким, і вправи для обличчя можуть допомогти компенсувати втрачений об’єм.

"Мета вправ для обличчя, здається, полягає в тому, щоб допомогти наростити м’язи під жировими подушечками, щоб, коли ви їх тренуєте, вони збільшувалися в розмірах і починали виконувати деякі функції, які раніше виконували жирові подушечки, щоб зробити ваше обличчя більш повним", - кажуть експерти.

Поради для схуднення в обличчі

Окрім початку загальної програми схуднення, ви можете мінімізувати будь-які набряки обличчя, які можуть бути неправильно витлумачені як жир.

"Ви можете затримувати рідину в області обличчя та шиї, і є багато речей, які ви можете зробити, щоб обмежити це", - каже Лідія.

Лікар дає декілька порад для схуднення в обличчі:

Скоротіть споживання натрію

Велике споживання солі змушує організм утримувати воду, щоб розбавити зайвий натрій.

Обмежте вуглеводи та оброблені харчові продукти

Рафіновані вуглеводи, які містяться в макаронах, крекерах, хлібі та багатьох закусках, можуть зробити обличчя одутлим.

Пийте більше води

Зволоження не дасть організму затримувати рідину. Якщо організму не вистачає води, він утримує те, що є.

Зменшіть стрес

Стрес підвищує рівень кортизолу, що, у свою чергу, підвищує резистентність до інсуліну, що може спричинити додаткову затримку рідини.

Відмовтеся від алкоголю

Алкоголь може зневоднити вас, що може спричинити затримку рідини. Це також може викликати запальну реакцію в організмі.

Покращте сон

Поганий сон може спровокувати запалення в організмі, яке може бути особливо помітним на обличчі.

Більше ходіть і рухайтеся

Фізичні вправи допомагають зменшити затримку рідини та посилити кровообіг, зокрема приплив крові до обличчя, що покращує зовнішній вигляд шкіри.