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Як схуднути до літа без суворих обмежень. Три дієві поради від фітнес-гуру

Як худнути без дієт (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Відома TikTok-блогерка та дієтолог Дженна Ріцо, яку називають "фітнес-гуру", поділилася лайфхаком, завдяки якому можна схуднути до літа, але при цьому не голодувати та не виснажувати себе тренуваннями. Як виявилося, у цьому допоможуть 3 прості кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка ділилася у TikTok.

Як схуднути без дієт - поради "фітнес-гуру"

За словами блогерки, суворі обмеження не надто ефективні, особливо якщо їх можна уникнути. Для схуднення потрібно додати до свого звичайного життя усього 3 прості звички.

Нагороджуйте себе

Якщо ви не любите виснажливі тренування у залі, спробуйте кинути собі виклик. Блогерка радить вигадати певну гру. Поставте мету, наприклад щодня тренуватися 30 хвилин, і вигадайте винагороду (похід до салону краси, новий одяг тощо). І якщо ви не порушите умови та обіцянку, яку собі дали - обов'язково подаруйте собі те, про що мрієте.

Як схуднути за два місяці (фото: freepik.com)

Дотримуйтеся "правила однієї ложки"

Не варто кардинально змінювати свій раціон. Раптові та жорсткі обмеження лише призведуть до зривів. А тому спробуйте додавати корисні звички поступово. Введіть у свій раціон умовну "ложку" (порцію) фруктів та овочів, і коли ви звикнете до них, збільшуйте пропорції. 

Не забувайте про сон

Для того, аби худнути, потрібно спати хоча б 7 годин на добу. За словами дієтолога, це дуже важливо, адже коли людина втомлена, її організм не буде віддавати "зайве" та спалювати жири. До того ж поганий сон впливає на настрій, а це може призводити до спроб компенсувати негативні емоції їжею.

Нагадаємо, раніше ми вже називали найкращі продукти для схуднення

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що жінка схудла на 45 кілограмів завдяки 6 продуктам, які їсть щодня.

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Дієтолог