Як схуднути "лайтово" та без різких змін у житті? Тренер назвав прості кроки

З чого розпочати

За словами експерта, не обовʼязково з першого дня кардинально змінювати свої звички, відмовлятись від половини продуктів і переходити на огірки з гречкою та пісне куряче філе. Все тому, що організм почне чинити опір і на тому "зміни" закінчаться через декілька днів.

Починайте правильно харчуватись поступово

Варто поринати у світ збалансованого харчування поступово, а далі вже відшліфовувати своє меню і працювати більш точково.

Можна почати з альтернатив звичним продуктам, а також способам приготування.

Варто зробити такі заміни продуктів:

майонез і сметану замінити на нежирний йогурт

кетчуп заміняємо на томатну пасту або свіжі томат

солодкий йогурт з наповнювачем заміняємо на класичний

молоко 2,5-3,2 жирності заміняємо на 1%

соки, компоти, газовані води заміняємо на звичайну воду, можна додати туди лимон

білий хліб заміняємо хлібцями дієтичними або хлібом житнім/цільнозерновим на заквасці

масло вершкове з 82,5% перейдіть на 76%, там більше води, зате менше жиру і калорій. Ще краще замініть на авокадо

придбайте дозатор для олії у вигляді спрею

цукерки, тортики заміняйте на ягоди, фрукти

сири дорогі, плісняві, жирні частіше заміняємо на кисломолочний сир 5%

ковбаси, сосиски, напівфабрикати заміняємо на свіже мʼясо, рибу

білий рис шліфований заміняємо на коричневий, нешліфований, там є мінерали і клітковина

пасту, яка розварюється, заміняємо на італійську з твердих сортів пшениці

свинину жирну заміняємо на телятину, яловичину, птицю, обирайте філе птиці, там максимум білка і мінімум жиру, на відміну від інших частин птиці

Змініть спосіб приготування

Переставайте регулярно смажити на олії. Перше - це зменшить калорійність вихідної страви, яка вбирає у себе цю калорійну олію.

"Друге - менше будете шкодити здоровʼю, особливо якщо ви неправильно підібрали олію, яка не "любить" нагрівання. Запікайте, варіть, готуйте на пару, грилі, тушкуйте", - йдеться у повідомленні.

Тренер зазначила, що інколи можна посмажити, але викладайте страву на серветку після, щоб зайву олію вона увібрала.

Якщо ви дослухаєтесь і половину з цих рекомендацій почнете виконувати, то велика ймовірність того, що калорійність раціону зменшиться мінімум на 300-50 ккал легко і є шанс отримати дефіцит калорій та почати худнути.

Ще варто додати мінімум 1 год ходьби на день і буде вже дефіцит в 500-700 ккал щодня.