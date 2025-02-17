Як схуднути "лайтово" та без різких змін у житті? Тренер назвав прості кроки

Щоб схуднути "лайтово" та без різких змін для організму, варто почати з простих речей. Вони допоможуть зменшити калорійність меню та покращити раціон правильними продуктами і звичайно покращити здоровʼя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
За словами експерта, не обовʼязково з першого дня кардинально змінювати свої звички, відмовлятись від половини продуктів і переходити на огірки з гречкою та пісне куряче філе. Все тому, що організм почне чинити опір і на тому "зміни" закінчаться через декілька днів.
Починайте правильно харчуватись поступово
Варто поринати у світ збалансованого харчування поступово, а далі вже відшліфовувати своє меню і працювати більш точково.
Можна почати з альтернатив звичним продуктам, а також способам приготування.
Варто зробити такі заміни продуктів:
Змініть спосіб приготування
Переставайте регулярно смажити на олії. Перше - це зменшить калорійність вихідної страви, яка вбирає у себе цю калорійну олію.
"Друге - менше будете шкодити здоровʼю, особливо якщо ви неправильно підібрали олію, яка не "любить" нагрівання. Запікайте, варіть, готуйте на пару, грилі, тушкуйте", - йдеться у повідомленні.
Тренер зазначила, що інколи можна посмажити, але викладайте страву на серветку після, щоб зайву олію вона увібрала.
Якщо ви дослухаєтесь і половину з цих рекомендацій почнете виконувати, то велика ймовірність того, що калорійність раціону зменшиться мінімум на 300-50 ккал легко і є шанс отримати дефіцит калорій та почати худнути.
Ще варто додати мінімум 1 год ходьби на день і буде вже дефіцит в 500-700 ккал щодня.
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