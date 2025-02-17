ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як схуднути "лайтово" та без різких змін у житті? Тренер назвав прості кроки

Понеділок 17 лютого 2025 16:34
UA EN RU
Як схуднути "лайтово" та без різких змін у житті? Тренер назвав прості кроки Тренер розповів, як схуднути без різких змін для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Щоб схуднути "лайтово" та без різких змін для організму, варто почати з простих речей. Вони допоможуть зменшити калорійність меню та покращити раціон правильними продуктами і звичайно покращити здоровʼя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

З чого розпочати

За словами експерта, не обовʼязково з першого дня кардинально змінювати свої звички, відмовлятись від половини продуктів і переходити на огірки з гречкою та пісне куряче філе. Все тому, що організм почне чинити опір і на тому "зміни" закінчаться через декілька днів.

Починайте правильно харчуватись поступово

Варто поринати у світ збалансованого харчування поступово, а далі вже відшліфовувати своє меню і працювати більш точково.

Можна почати з альтернатив звичним продуктам, а також способам приготування.

Варто зробити такі заміни продуктів:

  • майонез і сметану замінити на нежирний йогурт
  • кетчуп заміняємо на томатну пасту або свіжі томат
  • солодкий йогурт з наповнювачем заміняємо на класичний
  • молоко 2,5-3,2 жирності заміняємо на 1%
  • соки, компоти, газовані води заміняємо на звичайну воду, можна додати туди лимон
  • білий хліб заміняємо хлібцями дієтичними або хлібом житнім/цільнозерновим на заквасці
  • масло вершкове з 82,5% перейдіть на 76%, там більше води, зате менше жиру і калорій. Ще краще замініть на авокадо
  • придбайте дозатор для олії у вигляді спрею
  • цукерки, тортики заміняйте на ягоди, фрукти
  • сири дорогі, плісняві, жирні частіше заміняємо на кисломолочний сир 5%
  • ковбаси, сосиски, напівфабрикати заміняємо на свіже мʼясо, рибу
  • білий рис шліфований заміняємо на коричневий, нешліфований, там є мінерали і клітковина
  • пасту, яка розварюється, заміняємо на італійську з твердих сортів пшениці
  • свинину жирну заміняємо на телятину, яловичину, птицю, обирайте філе птиці, там максимум білка і мінімум жиру, на відміну від інших частин птиці

Змініть спосіб приготування

Переставайте регулярно смажити на олії. Перше - це зменшить калорійність вихідної страви, яка вбирає у себе цю калорійну олію.

"Друге - менше будете шкодити здоровʼю, особливо якщо ви неправильно підібрали олію, яка не "любить" нагрівання. Запікайте, варіть, готуйте на пару, грилі, тушкуйте", - йдеться у повідомленні.

Тренер зазначила, що інколи можна посмажити, але викладайте страву на серветку після, щоб зайву олію вона увібрала.

Якщо ви дослухаєтесь і половину з цих рекомендацій почнете виконувати, то велика ймовірність того, що калорійність раціону зменшиться мінімум на 300-50 ккал легко і є шанс отримати дефіцит калорій та почати худнути.

Ще варто додати мінімум 1 год ходьби на день і буде вже дефіцит в 500-700 ккал щодня.

Раніше ми повідомляли про 7 міфів про схуднення, в які потрібно перестати вірити.

Читайте також, чому вага з віком різко збільшується і які способи допоможуть схуднути.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вага Здоров'я
NEWS
Переговори в Саудівській Аравії. Що відомо про зустріч США з РФ та чи буде там Україна
Переговори в Саудівській Аравії. Що відомо про зустріч США з РФ та чи буде там Україна