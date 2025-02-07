Як схуднути без голодування: мінус 500 ккал щодня!

Хочете схуднути, але не знаєте з чого почати? Тренер дав кілька простих рекомендацій, які допоможуть зменшити калорійність вашого раціону мінімум на 500 ккал без шкоди для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Збалансоване харчування - запорука успіху

Наше меню складається з трьох ключових нутрієнтів: білки, жири та вуглеводи (+клітковина). Незалежно від того, яка у нас ціль (схуднення, утримання ваги, набір ваги), щодня нам слід споживати всі ці нутрієнти в нашому раціоні. Це запорука здоров'я та комфорту.

Білки - наші помічники у схудненні

Білки - це будівельний матеріал для нашого організму. Для схуднення нам слід споживати білків вдвічі більше, ніж для утримання ваги, а саме - 1,5 г на кілограм ваги. 90% з нас білки не добирають, і це при тому, що 30% енергії з них йде на їх же перетравлення.

Як набрати норму білка і не перебрати жирів?

Жири - це найбільш калорійний нутрієнт. Їх мінімальна норма маленька відносно. Проблема в тому, що 90% людей з зайвою вагою легко споживають вдень 100-150 г жиру замість 50 г. І тут на допомогу приходять білкові продукти з низьким відсотком жирності (не більше 5%). Обирайте нежирні сорти м'яса, риби та молочних продуктів.

Жири - корисні, але в міру

Жири потрібні нашому організму, але це найбільш калорійний нутрієнт. Тому слідкуйте за їх кількістю. Забудьте на деякий час про горіхи, авокадо та жирну рибу. Ви і так легко наберете свою норму жирів, харчуючись звичайними продуктами.

Вуглеводи - різні та важливі

Вуглеводи є дуже різні, і дуже важливо, які саме будуть у нас в раціоні та в яких кількостях. Віддавайте перевагу складним вуглеводам, таким як цільнозернові продукти, овочі та фрукти. Вони забезпечать вас енергією та клітковиною.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зменшити калорійність свого раціону та досягти бажаного результату. Головне - харчуватися збалансовано та не забувати про фізичну активність.