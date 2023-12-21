Як штучний інтелект використовується для шахрайства і що з цим можна зробити

Як штучний інтелект допомагає шахраям

Шахраї, хакери та інші зловмисники використовують штучний інтелект багатьма способами. Проте кінцева мета зазвичай така ж, як і в інших "схемах" - змусити вас переходити за фальшивими посиланнями, завантажити шкідливе програмне забезпечення або ж "оплатити" неіснуючі послуги.

Для введення людей в оману, шахраї вчать ШІ новим "трюкам":

надсилати фейкові персоналізовані повідомлення у соціальних мережах чи іншими засобами комунікації

писати електронні листи чи повідомлення, видаючи себе за когось іншого

створювати фейковий контент (корисні для шахраїв сайти, статті, публікації і т.ін.)

публікувати підроблені вакансії чи пропозиції

запускати фейкові рекламні оголошення чи повідомлення

створювати шахрайські інвестиційні схеми

підроблювати голос тієї чи іншої людини (для проходження голосової автентифікації або ж виманювання в людей "допомоги" буцімто близьким людям)

шантажувати жертв глибоко фейковою порнографією

Дехто вважає, що з часом ШІ може навчитися навіть проходити "живі перевірки", коли зображення людини в реальному часі має збігатися із тим, що зберігається в системі.

Крім того, злочинці використовують генеративний ШІ, аби перехитрувати спеціалістів із боротьби з шахрайством (і компанії, які на цьому спеціалізуються).

ШІ швидко вчиться (ілюстративне фото: Рixabay)

Чого варто остерігатися

Один із найкращих способів захистити себе від шахрайства - бути дуже обережними у будь-якій "незрозумілій" для вас ситуації.

Експерти Міністерства юстиції України радять громадянам остерігатися:

сайтів-двійників (вони схожі на справжні офіційні сайти візуально і за наповненням, але у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри)

фейкових інтернет-магазинів (вони можуть виманювати гроші й пропонувати товари, яких немає в наявності, неякісні товари)

фейкових сторінок у соціальних мережах (вони можуть збирати необхідні для зловмисників персональні дані й також виманювати гроші)

"легких" вакансій і пропозицій підробітків (вони часто вимагають "завдатків" для старту тієї чи іншої роботу, або ж збирають персональні дані людей для подальшого нелегального використання)

дивних повідомлень, надісланих на електронну пошту або у соціальні мережі (вони часто зводяться до того, що необхідно сплатити певну суму коштів, аби забрати якийсь "виграш", взяти участь в "акції" і т.ін.)

повідомлень нібито від банківських установ про блокування рахунку чи інших нюансів (вони часто містять заклики щодо відправлення персональних даних, наприклад, пін-коду до картки, 16 цифр, що вказані на картці, термін дії картки, CVV-код тощо)

повідомлень від поштових установ (з проханням перейти за гіперпосиланням, доплатити якісь кошти або ж внести додаткові персональні дані)

повідомлень, на кшталт "ваш родич потрапив в аварію й терміново необхідні гроші" (вони змушують довірливих громадян терміново сплачувати шахраям великі суми)

Безпека - понад усе (ілюстративне фото: Рixabay)

Як захиститися від "розумного" шахрайства

Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно зберігати пильність.

Краще сто разів перепровірити отриману підозрілу інформацію, ніж потрапити "на гачок" злочинців (перевірити посилання того чи іншого сайту, дослідити сторінку в соцмережах на предмет "справжності", ознайомитись з інформацією про потенційного роботодавця на офіційному сайті компанії, зателефонувати до банку чи поштової установи, сконтактувати з "родичем у біді" і т.ін.).

Крім того, фахівці радять: