Як розповісти дитині про смерть близької людини: дієві поради

Розповісти дитині про смерть треба обов'язково

За словами фахівців, діти неймовірно чутливі до стану батьків. Дитина помітить, що з дорослими щось відбувається, вони засмучені.

Якщо не розповісти про причину свого стану, дитина може собі щось нафантазувати. Внаслідок цього можуть розвиватися різні страхи, неврози, почуття провини.

Дитина має право знати про те, що трапилося. Це необхідно насамперед для її психічного здоров'я. Згодом факт все одно відкриється, але довіра між дитиною та дорослими може бути втрачена.

Розповісти потрібно одразу

Повідомити дитині про смерть близького варто тоді, коли це сталося. Деколи дорослі бояться заподіяти дитині страждань та починають розповідати про те, що "бабуся поїхала" чи "мама зараз лежить у лікарні".

Відкладати повідомлення про смерть у жодному разі не можна. Зберіться та максимально спокійно повідомте дитині про подію. Якщо ви відчуваєте, що не зможете з цим впоратися, попросіть когось із близьких зробити це.

Скажіть простими словами

Говорити дитині про смерть потрібно простими, зрозумілими для її віку словами, уникаючи лячних деталей, метафор та абстракцій. Фраза: "дідусь заснув назавжди", може спричинити страх сну.

Будьте готові відповісти на всі запитання дитини. Приблизно до 7 років дитина не сприймає смерть як щось незворотне. Тому ще якийсь час можливо доведеться пояснювати, що бабуся померла й більше ніколи не повернеться.

Поясність, що таке смерть

Можливо дитину почне турбувати її та ваша безпека. Їй варто пояснити, що всі вмирають і найчастіше це стається в старості та пройде ще багато часу перш ніж це станеться.

Ви збираєтесь ще прожити багато років, і коли це станеться, в дитини вже буде своя сім'я та діти.

Дайте дитині зрозуміти, що її провини немає

Інколи діти відчувають серйозну провину перед померлим. Наприклад. "я погано поводилась, сварилась з мамою, тому вона захворіла і померла". Дуже важливо малюку пояснити, що у смерті близької людини немає її провини.

Дозвольте малюку погорювати

Діти переживають ті самі етапи горювання, що і дорослі. Почуття дитини, як і ваші можуть бути різними. Від горя та смутку до відчуття несправедливості.

Не стримуйте власні почуття та й дитини також. У жодному разі не забороняйте дитині плакати фразами на кшталт "батько хотів би бачити тебе тільки веселим".