Як розпізнати, що у вас осіння депресія: симптоми

Восени багато хто з нас відчуває різні ознаки емоційного розладу. Деякі симптоми можуть свідчити про осінню депресію. Основною причиною вважають нестачу сонячного світла, бо саме сонячні промені сприяють виробленню серотоніну в головному мозку.
Про це розповіли українські лікарі на сторінці sviy.doc у Instagram.
Як відомо, серотонін – це нейромедіатор, який бере участь у регуляції пам'яті, сну, поведінкових, емоційних, харчових реакціях тощо.
Також депресія називається сезонний афективний розлад.
Симптоми осінньої депресії
хронічна втома;⠀
апатія;
зниження мотивації, інтересу до подій;⠀
дратівливість;⠀
головний біль;⠀
шлунково-кишкові розлади;⠀
проблеми із застиганням або чутливий, поверхневий сон, часті пробудження;
погіршення концентрації уваги та пам'яті;
посилення апетиту та збільшення ваги.
Профілактика осінньої депресії
Намагатися більше часу проводити на свіжому повітрі вранці та у світлий час доби;⠀
фізична активність: зарядка, тренажерний зал;
збалансоване харчування, не зловживати цукром, вуглеводами, жирами;⠀
Лягати спати й прокидатися приблизно в однаковий час;
додати до гардероба трохи яскравих елементів;
намагатися утримувати свій особистий та робочий простір у чистоті та порядку;
Змінити обставини, наприклад, на вихідні вирушити у невелику подорож.
Якщо симптоми не проходять у вас протягом двох тижнів – вам потрібно звернутися до лікаря.