Як розпізнати "шарлатанські" ліки: Комаровський назвав ознаки

Сучасна фармацевтична індустрія представляє багато виробників і препаратів. З одного боку, це позитивне явище, яке дозволяє обрати ліки відповідно до своїх потреб і гаманця. З іншого боку, відсутня гарантія того, що на полицях аптек не опиняться так звані "фуфломіцини".
Як їх розпізнати, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео доктора Комаровського.
Найчастіше перші дзвіночки можна помітити ще в рекламі препарату. Експерт перераховує ті ознаки, на які варто звернути особливу увагу.
Загалом лікар не рекомендує стежити за рекламою лікарських засобів. Не варто займатися самолікуванням, а краще звертатися до спеціаліста за фаховою допомогою.
Окремо варто звернути увагу на цей аспект у рекламі "шарлатанських" ліків. Дуже часто шахраї можуть послуговуватися тим, що ліки нібито створені за підтримки держави. При цьому реклама таких препаратів може бути російською мовою, що вже повинно викликати підозру.
Крім того, запам'ятайте, що всі державні програми в Україні, які стосуються здоров'я та ліків, здійснюються винятково за підтримки МОЗ і точно будуть висвітлені на офіційних сторінках установи.
Забезпеченням безкоштовними ліками займається також Національна служба здоров'я України. Уся необхідна стосовно цього інформація - за посиланням.
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