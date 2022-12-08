Як розпізнати в себе харчове отруєння: симптоми, лікування та профілактика

Харчове отруєння - це захворювання, викликане вживанням зараженої їжі. Інфекційні організми, включаючи бактерії, віруси та паразити є найпоширенішими причинами харчових отруєнь.
Зараз проблема особливо актуальна через відключення світла, під час яких продукти просто псуються.
Про симптоми, лікування та профілактику харчового отруєння розповіли експерти на сайті DOC.
Симптоми харчового отруєння залежить від джерела забруднення. Більшість видів харчового отруєння викликають одну або кілька з наступних ознак та симптомів:
Такий симптом отруєння, як блювання, може відбуватися понад 15 разів на добу, а при діареї виділення мають водянистий характер і часто містять кров та слиз.
Ознаки та симптоми можуть виявитися через кілька годин після вживання зараженої їжі або через кілька днів або навіть тижнів.
Хвороба, викликана харчовим отруєнням, зазвичай триває від кількох годин за кілька днів.
Фото: doc.ua
Насамперед варто оцінити тяжкість симптомів та звернутися за лікарською допомогою. Якщо ви відчуваєте будь-які з наступних ознак або симптомів, негайно зверніться за медичною допомогою:
При отруєнні їжею у легкій формі впоратися з харчовим отруєнням можна і в домашніх умовах.
Основні принципи першої допомоги за будь-яких видів отруєнь полягають у тому, щоб позбутися харчового отруєння, потрібно промити шлунок.
Для цього випийте 1-2 літри теплої кип'яченої води, додавши до неї соди (1 столова ложка на 1 літр води). Повторити процедуру потрібно 2-3 рази, доки у блювоті не з'являться чисті промивні води.
Маленьким дітям шлунок можна промивати виключно в лікарні через зонд, тому в такому разі потрібно відразу звертатися за медичною допомогою.
Також можуть допомогти ентеросорбенти. Їх слід прийняти після промивання шлунка, що зменшить концентрацію токсинів у кишківнику. Перед вживанням препарату бажано проконсультуватися з лікарем та прочитати інструкцію до цих ліків.
При отруєнні відчувається біль у животі (фото: Freepik)
Найбільш небезпечним симптомом харчового отруєння є зневоднення - результат блювання та проносу.
Симптоми зневоднення:
Для боротьби зі зневодненням хворому потрібно кожні 10 хвилин пити трохи води. Можна використовувати зелений або чорний чай (неміцний) та негазовану мінеральну воду.
Раніше ми розповідали, чи буде шкідливою кава, випита на голодний шлунок.
Читайте також, які продукти можуть стати некорисними, якщо їх їсти забагато.