Як реагувати, якщо ваш новий знайомий бісексуал або полігамний та чи варто продовжувати стосунки

Знайомство з людиною може підкидати дуже цікаві загадки та сюрпризи. Буває так, що от ви один одному сподобалися, почали ближче знайомитися і раптом з'ясовується, що новий знайомий прихильник полігамії або бісексуал. Чи варто продовжувати таке спілкування і сподіватися, що стосунки можуть скластися?

Як реагувати на бісексуальність або полігамність нового знайомого та чи варто створювати стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог.

Що таке полігамність та бісексуальність

Полігамія - цей термін раніше вживався для тварин, які у період спаровування мали контакти з декількома партнерами. Тобто, самець з кількома самками або самками з кількома самцями - для збільшення популяції.

У перекладі з грецької - це численний шлюб. І останнім часом цей термін також використовують люди, які є прихильниками стосунків одночасно з кількома партнерами.

Часом це можуть бути навіть сім'ї, де у стосунках знаходиться від 3 до 7 осіб. Наприклад, шлюби в арабських країнах, де в одного чоловіка може бути декілька дружин - приклад полігамії.

Найчастіше у сучасному суспільстві полігамію підтримують люди з одним постійним партнером і безліччю тимчасових.

Бісексуальність - це романтичний або сексуальний потяг/поведінка до людей обох статей у будь-якому співвідношенні та інтенсивності. Тобто, це одночасно симпатія, почуття або пристрасть як до чоловіків, так і до жінок.

Варто зазначити, що полігамія та бісексуальність часто йдуть у парі, бо обидва види стосунків мають на увазі двох та більше партнерів.

Як реагувати на бісексуальність чи полігамність

Коли ми дізнаємося, що новий знайомий є бісексуалом або полігамним, це може викликати різні емоції та питання. Важливо пам'ятати, що кожна людина має право на свою сексуальну орієнтацію та стиль життя.

"Перш за все, варто зрозуміти, що бісексуальність або полігамія не визначають людину повністю. Це лише одна з багатьох граней її особистості. Важливо сприймати знайомого як цілісну особистість, а не зводити його до однієї характеристики", - радить Віталій Курсік.

Як реагувати? Найкраще - з повагою та відкритістю. Запитайте себе, чи готові ви прийняти цю людину такою, якою вона є. Відверта розмова може допомогти зрозуміти її погляди та почуття. Не бійтеся ставити питання, але робіть це з повагою і без осуду.

"Варто пам'ятати, що те, що вам - не підходить, може бути абсолютно нормальним для іншої людини. Тому реагуйте приблизно так само, як би ви сприйняли, що у людини є контактні лінзи, родимка на спині або щось подібне - спокійно, з повагою, без осуду", - підкреслює експерт.

Чи варто продовжувати стосунки?

Це залежить від ваших власних цінностей та очікувань. Якщо ви відчуваєте, що можете прийняти й підтримувати знайомого, то чому б і ні?

Фахівець радить розібратися з власними почуттями та визначитися, чи зможете ви цю людину у майбутньому ділити ще з кимось, навіть тільки у ліжку. А от сподіватися на те, що людина зможе відмовитися від власних переконань через сильні почуття та заради стосунків з одною людиною - не варто. Таке дійсно може статися, але більше шансів на те, що ви отримаєте розчарування та біль.

"Важливо, щоб стосунки були побудовані на взаємній повазі та розумінні. Пам'ятайте, що кожна людина має право на щастя і самовираження. Якщо ви відчуваєте, що ці стосунки можуть бути для вас важливими та цінними, дайте їм шанс", - пояснює Віталій Курсік.

Відкритість і чесність - ключ до гармонійних стосунків. Зрештою, найважливіше - слухати своє серце і бути чесним із собою.

"Якщо ви відчуваєте, що ці стосунки можуть принести вам радість і задоволення, не бійтеся їх продовжувати. Життя занадто коротке, щоб відмовлятися від можливості бути щасливим", - резюмує експерт.