Як просити Бога про завершення війни. 7 молитов за мир і припинення насильства

Молитва за мир у всьому світі

О Всемогутній Боже, що можеш обернути зло на добро і змушуєш навіть людський гнів обернутися на похвалу Тобі.

Просимо Тебе навести лад і знищити біду цього насильства, щоб через боротьбу ми могли прийти до міцного миру, щоб народи світу могли об'єднатися у міцнішій дружбі, задля зростання Твоєї слави та блага всього людства.

Через Ісуса Христа, Господа нашого.

Амінь.

Молитва за тривалий мир

Боже, від якого походять усі святі бажання. Який все правильно радить і справедливо діє.

Дай нам, своїм слугам, той мир, якого не може дати світ, тривалий мир.

Щоб наші серця були віддані Твоїй службі, і щоб ми могли спокійно проводити час під Твоїм захистом.

Амінь.

Молитва за мир святого Йоана ХХІІІ

Господи Ісусе Христе, якого називають Князем Миру.

Ти сам є нашим миром та примиренням, Господи, який так часто казав "Мир вам!" - дай нам мир.

Зроби всіх чоловіків та жінок свідками правди, справедливості та братерської любові. Викинь з їхніх сердець усе, що може загрожувати миру.

Просвіти наших правителів, щоб вони гарантували й захищали великий дар миру.

Нехай усі народи землі стануть братами та сестрами. Нехай над нами усіма завжди розквітає і панує жаданий мир.

Амінь.

Молитва до Марії (Цариці Миру) святого Йоана Павла ІІ

З цієї миті я ввіряю ці ініціативи материнському заступництву Пресвятої Діви Марії, просячи Її підтримувати наші зусилля та зусилля всього людства для досягнення миру.

Ми просимо Тебе, Царице Миру, допомогти нам відповісти силою правди та любові на нові й тривожні виклики сьогодення.

Допоможи нам пережити цей важкий період, що порушує спокій багатьох людей, і без зволікань працювати, будуючи щодня і всюди справжню культуру миру.

Амінь.

Молитва за припинення насильства

О Пречиста Діво, Мати Божа і Мати Людства.

Нас надихає впевненість у тому, що очі Твої, які плакали над землею, почервонілою від крові Ісуса, досі звернені до цього світу, розтерзаного війнами та переслідуваннями, пригнобленнями праведних і слабких.

З тіні цієї долини сліз ми просимо Твоєї небесної допомоги та ніжного милосердя, розради наших хворих сердець і допомоги у випробуваннях Церкви та всієї країни.

Ми віримо, що у славі, де Ти царюєш, одягнена у сонце й увінчана зірками, Ти, після самого Ісуса, радість та втіха всіх ангелів і святих.

З цієї землі, якою ми ступаємо як паломники, втішаючись нашою вірою у майбутнє воскресіння, ми дивимося на Тебе, наше життя, нашу солодкість, нашу надію.

Веди нас уперед на Твій солодкий голос, щоб одного дня, після нашого вигнання, Ти показала нам Ісуса, благословенний плід лона Твого. О милосердна, о любляча, о прекрасна Діво Маріє.

Амінь.

Молитва за захист і визволення від ворогів

Поглянь униз, Боже, захиснику наш, і захисти нас від небезпек наших ворогів.

Щоб усі біди зникли, і ми могли служити Тобі у мирі.

Нехай ми звільнимося із пасток наших ворогів і будемо захищені Твоєю рятівною допомогою. Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Молитва за жертв тероризму і навернення терористів

Нехай із сердець усіх віруючих підніметься ще потужніша молитва за жертв тероризму, за їхні вражені трагедією родини, за всі народи, що продовжують страждати від тероризму та війни.

Нехай світло нашої молитви шириться навіть до тих, хто тяжко ображає Бога і людей цими безжальними вчинками, щоб вони зазирнули у свої серця, побачили зло у тому, що вони коять, відмовилися від усіх насильницьких намірів і попросили прощення.

У ці неспокійні часи нехай уся людська родина знайде справжній та міцний мир, народжений у шлюбі справедливості й милосердя.

Амінь.