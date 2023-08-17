Як приймати лляну олію, щоб точно схуднути: ефективні поради

Що таке олія з льону

Лляна олія отримується шляхом холодного віджиму з насіння льону, яке відзначається високим вмістом омега-3 жирних кислот, альфа-ліноленової кислоти, вітамінів та мінералів. Ці речовини відіграють важливу роль у підтримці здоров'я і можуть сприяти процесу схуднення.

Омега-3 жирні кислоти в лляній олії сприяють зниженню запалення в організмі, покращують обмін речовин та допомагають регулювати апетит. Вони також можуть підвищити чутливість клітин до інсуліну, що сприяє зниженню рівня цукру в крові та зменшенню відкладання жиру.

Альфа-ліноленова кислота, яка є частиною лляної олії, може активізувати процеси розщеплення жиру в організмі та стимулювати термогенез - вироблення тепла в організмі, що сприяє спалюванню калорій.

Лляна олія також містить вітаміни та мінерали, які можуть підтримувати ефективну роботу організму під час процесу схуднення. Вітаміни групи В допомагають збільшити енергетичний обмін та підтримують нервову систему. Мінерали, такі як магній і цинк, можуть сприяти контроль за апетитом та підтримувати здорову оболонку шлунково-кишкового тракту.

Як приймати для схуднення

З метою схуднення олію льону необхідно пити протягом п’яти тижнів за такою схемою:

Перший тиждень

1 чайна ложка вранці - натщесерце (за 30 хвилин до сніданку)

2 чайні ложки ввечері - по одній за півгодини до їжі та перед сном

Протягом цього часу кількість необхідно збільшувати та через 7 днів довести дозу за добу до однієї столової ложки.

З другого по четвертий тиждень

1 столова ложка вранці - натщесерце (за 30 хвилин до сніданку)

2 столові ложки увечері - одна за півгодини до їжі, інша безпосередньо перед сном

На четвертому тижні поступово скорочується кількість олії.

П’ятий тиждень (вихід із системи)

повторювати дозування протягом перших 7 днів

Знову вживати льон за такою системою можна через 2 місяці, не частіше.