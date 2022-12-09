Як прибрати синці під очима: поради косметологів

Чому з'являються?

Втома

Зазвичай тотальне виснаження стається тоді, коли людина недостатньо спить. Це сильно впливає на стан шкіри: вона робиться блідою та показує всі підшкірні судини та тканини. Також поганий сон погіршує кровообіг довкола очей.

У результаті через затримку рідини повіки набрякають та стають темними.

Вік

Природне старіння - ще одна поширена причина появи темних "кіл" під очима. Річ у тім, що з віком шкіра стає тоншою, тому через неї краще видно судини.

Проте цей процес цілком природний, тому надто турбуватися через це не варто.

Перевтома очей

Якщо протягом дня ви занадто багато часу проводите перед екранами, ваші очі можуть сильно напружуватися. У такому стані кровопостачання погіршуватиметься.

Судини навколо очей розширяться, через що шкіра може стати темнішою.

Втома відразу "виливається" в темні кола під очима (фото: Freepik)

Недостатність рідини в організмі

Коли ваше тіло не отримує належної кількості води, шкіра під очима починає виглядати тьмяною, а очі - запалими. Візуально це сприймається як потемніння під очима або темний колір довкола очей.

Генетична схильність

Темні кола під очима можуть бути спадковою ознакою, яка проявляється ще в дитинстві. Це не обов'язково пов'язано із певними захворюваннями, проте з віком може прогресувати.

Серед хвороб, які спричиняють потемніння виділяють такі:

алергії

анемія

захворювання щитоподібної залози

під час лікування глаукоми простагландинами

Як прибрати синці в домашніх умовах?

Покращити сон

Якісний сон щоночі - це перші причина покращення зовнішнього вигляду. Намагайтеся лягати та прокидатися в один і той самий час. Але не після півночі, адже в цей час гормон сну мелатонін не виробляється організмом.

Огірок

Цей овоч містить багато води та вітаміну С, які допоможуть зволожити шкіру під очима. Просто покладіть декілька скибок свіжого огірка на зону очей на 10-15 хвилин, щоб зменшити набряк.

Прохолодний компрес

Прикладання прохолодного компресу до очей на 20 хв може звузити судини та зменшити появу темних кіл.

Пакетики чаю

Кофеїн у зеленому чаї стимулює кровообіг навколо очей. Заваріть два пакетики чаю та спершу дайте їм охолонути. Після цього покладіть їх на кожне око на 10-20 хвилин. Після процедури злегка вмийте обличчя холодною водою.

Доглядова косметика теж допоможе усунути синці (фото: Freepik)

Догляд за обличчям

Погана циркуляція крові навколо очей може спричинити появу темних кіл. Обережний масаж або вправи для м'язів обличчя покращать кровопостачання та зменшать насиченість синців.

Засоби догляду за шкірою, що містять антиоксиданти

Окрім поліпшення якості життя, можете звернутися до косметичних засобів. Креми для обличчя та засоби догляду шкіри під очима, що містять вітаміни Е і С можуть допомогти зменшити появу темних кіл.

Якщо потрібно просто замаскувати синці, використайте коректор або тональний крем, дібраний під тип і тон вашої шкіри.