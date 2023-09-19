Як правильно зібрати документи після смерті військового для отримання допомоги: пояснення юриста

Сім’ям загиблих військових доводиться проходити не тільки через горе втрати, але і через довгий бюрократичний шлях отримання грошової допомоги від держави. Зібрання усіх необхідних документів займає багато часу, особливо коли не знаєш з чого починати.

Про те, які документи необхідно зібрати після смерті військового розповів для Styler РБК-Україна юрист адвокатського об’єднання "Юридична компанія АРЕС" та консультант благодійного фонду "Ми поруч" Євгеній Промський.

Які документи будуть потрібні

Перше, що ви маєте зробити - це звернутися до командира військової частини з проханням надати вам наступні документи:

1. Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини

Даний документ видає військова частина, де проходив службу загиблий. Для отримання потрібно або особисто звернутись до частини, або направити до частини заяву про видачу такого документа.

Також витяг може запросити адвокат родича загиблого, що збирає документи для отримання компенсації.

2. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового

Такими документами можуть бути: витяги з проведеного службового розслідування, бойових наказів та розпоряджень.

Вони видаються військовою частиною, де загиблий проходив службу. Для їх отримання потрібно або особисто звернутись до частини, або їх може запросити ваш адвокат.

3. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця

Даний документ видає військова частина або ТЦК та СП, де військовий перебував на обліку. Для отримання потрібно або особисто звернутись до частини чи ТЦК та СП, або направити заяву про видачу витягу І знову - цей документ може запросити адвокат.

4. Заяву кожного отримувача допомоги

Заява складається в довільній формі. У "шапці" вказуються дані отримувача допомоги (ідентифікаційний код, адреса проживання, контактний телефон).

В основній частині заяві зазначається: дані військового, що загинув (прізвище ім’я по батькові, дата народження, військове звання, посада, підрозділ, військова частина), де і коли загинув, родинний зв’язок заявника та військовослужбовця, а також саме прохання здійснити виплату грошової компенсації.

Що ще буде потрібно

До вищезазначеного пакета документів необхідно також додати копії:

паспорту та ідентифікаційного коду отримувача (отримувачів) допомоги

свідоцтва про смерть (видає РАЦС за місцем проживання)

документи, що підтверджують родинний зв’язок з військовим або перебування на утриманні - свідоцтво про народження, про шлюб, рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні

постанови військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті, видаються військовою частиною

Зібраний пакет документів треба подати до районного ТЦК та СП (для загиблих ЗСУ), до районних відділів Нацполіції або до відомства, де служив загиблий.

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