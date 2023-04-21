Як правильно зберігати ліки вдома: ці правила допоможуть навести лад в аптечці

Головні правила зберігання ліків

Найперше правило - ваша аптечка повинна перебувати поза досяжністю дітей або домашніх тварин. Тому ліки повинні бути в закритих шафках або на верхніх полицях. Бажано, щоб місце зберігання ліків закривалося на ключ чи код.

Друге правило - аптечка повинна перебувати в темному, сухому та прохолодному місці. Не варто зберігати ліки у ванній або кухні.

Не повинно бути прямих сонячних променів, світла ламп. Також поруч не повинно бути опалювальних або нагрівальних приладів.

Третє правило - всі ліки мають бути підписані, бажано їх зберігати з упаковкою та коробкою, на якій вказано термін придатності.

У більшості препаратів вказані умови, у яких їх слід зберігати. Деякі препарати потребують холоду, тому їх рекомендують тримати в холодильнику.

У всіх інших випадках температура не повинна бути нижче +7+8 градусів і не вище +12+15 градусів. Рівень вологості – близько 60%.

Як навести лад в аптечці

Раз на три місяці перевіряйте вміст вашої аптечки та робіть ревізію. Якщо є препарати з терміном придатності, що не минув, які з якихось причин не були використані - передайте їх тим, кому вони знадобляться.

Можна звернутися до найближчої аптеки, віддати волонтерам, продати або віддати безкоштовно через інтернет.

Перевіряйте термін придатності у ліків. Якщо він минув - викидайте не замислюючись, тому що такий препарат може нашкодити.

Якщо члени сім'ї мають особливі показання - тримайте в будинку запас необхідних ліків завжди.

Бажано, щоб у домашній аптечці були: