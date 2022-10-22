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Як правильно викидати протерміновані ліки: це варто знати усім

Як правильно викидати ліки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ліки, у яких вийшов термін придатності, просто так викидати у смітник не можна. Щоб не нашкодити довкіллю, варто зробити кілька дій.

Про це повідомили в Instagram-спільноті sviy.doc.

В Україні на законодавчому рівні немає рекомендацій для населення, як діяти з непридатними до споживання ліками.

Тому експерти пропоную розглянути рекомендації "FDA US". Це правління продовольства та медикаментів спостерігає за якістю харчових продуктів та медикаментів (США).

Воно відповідає за регуляцію та нагляд над безпечністю харчових продуктів, біологічно активних добавок, ліків, вакцин, медичних приладів, ветеринарної продукції та косметики.

Тому, перед тим, як викинути непридатні ліки, експерти радять зробити:

  • Змішайте ліки (не подрібнюйте таблетки або капсули) з непривабливою речовиною, такою як бруд, котячий туалет або використана кавова гуща;
  • Помістіть суміш у місткість, наприклад, у закритий поліетиленовий пакет;
  • Викиньте контейнер у смітник вдома;
  • Видаліть всю особисту інформацію з рецептурної етикетки порожніх пляшок або упаковок від ліків, а потім викиньте їх.

Також, щоб менше викидати ліків :

  • Купуйте ліки призначені лікарем;
  • Перед тим як йти в аптеку, перевірте, чи маєте необхідні ліки вдома;
  • Уникайте купівлі/використання неефективних ліків, наприклад гомеопатії.

Як визначити, що ліки вживати не можна

Важливо, якщо ліки зберігали правильно, їхній зовнішній вигляд практично не змінюється, навіть після виходу терміну придатності.

Не можна приймати ліки, якщо:

  • Таблетки змінили відтінок (колір препарату завжди вказаний в інструкції);
  • З’явилися нетипові вкраплення;
  • Таблетка розкришилась або стала м’якою;
  • Медикаменти змінили свою структуру чи запах;
  • Упаковка ліків пошкоджена, негерметична;
  • Є наліт;
  • Неоднорідна консистенція, помутніння рідини;
  • Капсули зморщились або склеїлись.

Раніше лікарі називали щеплення, яке обов'язково потрібно зробити дитині.

Також ми писали, що про ліки від різних хвороб і станів, які насправді не працюють.

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