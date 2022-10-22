Як правильно викидати протерміновані ліки: це варто знати усім

В Україні на законодавчому рівні немає рекомендацій для населення, як діяти з непридатними до споживання ліками.

Тому експерти пропоную розглянути рекомендації "FDA US". Це правління продовольства та медикаментів спостерігає за якістю харчових продуктів та медикаментів (США).

Воно відповідає за регуляцію та нагляд над безпечністю харчових продуктів, біологічно активних добавок, ліків, вакцин, медичних приладів, ветеринарної продукції та косметики.

Тому, перед тим, як викинути непридатні ліки, експерти радять зробити:

Змішайте ліки (не подрібнюйте таблетки або капсули) з непривабливою речовиною, такою як бруд, котячий туалет або використана кавова гуща;

Помістіть суміш у місткість, наприклад, у закритий поліетиленовий пакет;

Викиньте контейнер у смітник вдома;

Видаліть всю особисту інформацію з рецептурної етикетки порожніх пляшок або упаковок від ліків, а потім викиньте їх.

Також, щоб менше викидати ліків :

Купуйте ліки призначені лікарем;

Перед тим як йти в аптеку, перевірте, чи маєте необхідні ліки вдома;

Уникайте купівлі/використання неефективних ліків, наприклад гомеопатії.

Як визначити, що ліки вживати не можна

Важливо, якщо ліки зберігали правильно, їхній зовнішній вигляд практично не змінюється, навіть після виходу терміну придатності.

Не можна приймати ліки, якщо: