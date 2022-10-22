Як правильно викидати протерміновані ліки: це варто знати усім

Ліки, у яких вийшов термін придатності, просто так викидати у смітник не можна. Щоб не нашкодити довкіллю, варто зробити кілька дій.
Про це повідомили в Instagram-спільноті sviy.doc.
В Україні на законодавчому рівні немає рекомендацій для населення, як діяти з непридатними до споживання ліками.
Тому експерти пропоную розглянути рекомендації "FDA US". Це правління продовольства та медикаментів спостерігає за якістю харчових продуктів та медикаментів (США).
Воно відповідає за регуляцію та нагляд над безпечністю харчових продуктів, біологічно активних добавок, ліків, вакцин, медичних приладів, ветеринарної продукції та косметики.
Тому, перед тим, як викинути непридатні ліки, експерти радять зробити:
Також, щоб менше викидати ліків :
Важливо, якщо ліки зберігали правильно, їхній зовнішній вигляд практично не змінюється, навіть після виходу терміну придатності.
Не можна приймати ліки, якщо:
Раніше лікарі називали щеплення, яке обов'язково потрібно зробити дитині.
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