Як правильно мити та дезінфікувати кухонні лопатки та ложки з дерева: ви точно цього не знали!

Кухонні лопатки та ложки з дерева в нашому побуті з давніх-давен, адже саме такими для приготування їжі користувалися наші предки. На відміну від кухонних інструментів з іншого матеріалу, дерев'яні лопатки та ложки швидше стають непридатними через неправильну обробку.

Як правильно їх потрібно мити та дезінфікувати – читайте у матеріалі нижче.

Чому варто вибирати дерев'яні

Окрім суто естетичного вигляду та пошани до наших предків, дерев'яний посуд на кухні має й інші плюси – для гарячих страв він підходить краще, ніж пластиковий і від високих температур не руйнується, не виділяє небезпечні речовини. А ще такі лопатки та ложки – дуже екологічні, тому що при виробництві не використовуються різні суміші та хімічні склади.

Але є важливий нюанс - доглядати такі ложки та лопатки потрібно ретельно, їх потрібно правильно мити та обробляти, щоб на них не залишалися мікроби, залишки їжі та не в'їдалися жир і запахи.

Як правильно мити дерев'яне кухонне приладдя

Правильний догляд за такими ложками та лопатками дуже простий – їх потрібно мити відразу, звичайним милом з водою і після цього швидко витирати рушником або серветкою. Це убереже їх від появи тріщин та деформації.

Щоб захистити ваш посуд у майбутньому, можна змастити ложки та лопатки олією. Лопатки мають бути чисті та сухі. Натріть їх лимоном та сіллю - для дезінфекції. Потім натріть олією і залиште на ніч. Вранці протріть паперовою серветкою, щоб забрати залишки жиру. Після - можна використовувати.

Які засоби очищення використовувати не можна

Дуже часто трапляється стандартний рецепт очищення дерев'яних лопаток і ложок за допомогою соди - налити гарячу воду в миску і розвести соду, а потім помістити туди дерев'яне приладдя. Як тільки весь бруд спливе на поверхні - вимити під проточною водою і витерти.

Але цей спосіб не лише малоефективний, він ще й шкідливий для такого посуду. Річ у тому, що дерево під впливом води з високою температурою та содою може швидше вийти з ладу – з'являться мікротріщини, в які почне забиватися бруд. Також дерево швидше деформується при такому догляді.

Саме тому не варто дерев'яні лопатки та ложки класти в раковину чи залишати в тазиках з водою - при такому митті ви їх викинете набагато швидше.