Як правильно говорити з дитиною про секс: які помилки не варто робити батькам

Цікавість до статевих питань у дітей з'являється доволі рано, і звісно, детально пояснювати 5-річці, звідки насправді беруться діти - не варто. Але батькам потрібно бути готовим до таких розмов, бо питання можуть з'явитися дуже раптово.

Діти мають право на обговорення теми сексу і почуттів, які їх переповнюють, і вони прийдуть спочатку до батьків, коли в них виникнуть питання чи знадобиться підтримка. І найперша помилка батьків - відповісти, що "ще зарано".

Однак питання у дитини вже з'явилися, тому варто уважно їх вислухати та дати вичерпну відповідь. Інакше вони почнуть шукати відповіді в іншому місці - в однолітків, в інтернеті. І часто це нічим хорошим не закінчується.

Статеве дозрівання може початися рано - років з 8 у дівчат і трошки пізніше у хлопців, коли вони зіткнуться з полюціями або ерекцією. Важливо, щоб ваші діти були готові до ранніх місячних, ерекції, почуттів до іншої людини.

Не варто вважати, що обговорення сексуальних питань з батькам, дасть дітям поштовх до раннього сексу. Дослідження показують, що підлітки з сімей, де батьки говорили відверто про секс, схильні чекати, поки підростуть, перш ніж спробувати це в реальності. А коли такі діти починають займатися сексом, вони ніколи не забувають про контрацептиви.

Друга помилка батьків - замінити відверту розмову на різноманітні посібники. У дитини може бути багато запитань і побачене або прочитане може бути сприйняте невірно. Тому найкраще - говорити особисто, а посібники використовувати, як додатковий матеріал.

Помилка третя - чекати, поки дитина достатньо підросте. Але найгірше в такий ситуації, що може статися - ви почнете розмову запізно, коли вже все розкажуть друзі та інтернет.

Підліткам набагато важче, ніж малюкам, говорити з батьками про секс, тому дуже важливо почати розмову, коли ваша дитина ще у всьому дитина, і не відкладати до того моменту, коли у вас обох з'явиться незручність. Можливо, вам доведеться зіткнутися з небажанням дитини говорити на ці теми.

Визнайте право дитини на особисте життя та можливість приймати власні рішення, але, запевніть її в тому, що в потрібній момент, коли буде потрібна ваша підтримка, вона може на вас розраховувати.