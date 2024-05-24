Як працюватиме пересадка голови за допомогою роботів: відео не для слабких нервами

Основне про BrainBridge

За словами керівника проекту Хашема Аль-Гайлі (молекулярного біолога та біотехнолога), BrainBridge - унікальна система трансплантації.

На офіційному сайті проекту уточнюється, що BrainBridge зможе проводити трансплантацію обличчя та шкіри голови:

для відновлення функціональності

для естетичного вигляду

Роботизована система "пересадки" людської голови (ілюстрація: brainbridge.tech)

"Молоді донорські тканини зменшують ризик відторгнення та покращують зовнішній вигляд завдяки ретельному накладенню швів і післяопераційному догляду для сприяння загоєнню та мінімізації утворення рубців", - зауважують експерти.

Крім того, вченими передбачений спеціальний "налобний браслет" BrainBridge, оснащений інтерфейсом "мозок-комп'ютер". Очікується, що він дозволить потенційним пацієнтам підвищити автономність і якість життя:

повідомляти про свої потреби під час відновлення

керувати пристроями

виконувати завдання самостійно

"Налобний браслет" BrainBridge (ілюстрація: brainbridge.tech)

Проблеми та перспективи

Аль-Гайлі розповів, що BrainBridge може дати нову надію пацієнтам, які страждають на невиліковні стани - рак на останній стадії, нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера і Паркінсона, а також параліч.

Водночас однією з основних проблем є нездатність сучасної медицини адекватно відновлювати пошкодження нервів та спинного мозку, адже без цього будь-який реципієнт трансплантата голови буде паралізований нижче шиї.

Очільник проекту наголосив, що нині його команда шукає талановитих фахівців з усього світу, які допоможуть "подолати ці бар'єри" та "розширити межі біомедичної науки".

BrainBridge - технологія майбутнього (ілюстрація: brainbridge.tech)

"У короткостроковій перспективі ми очікуємо, що проект призведе до прориву в реконструкції спинного мозку й трансплантації всього тіла", - наголошують у BrainBridge.

Водночас у довгостроковій перспективі науковці планують розширити проект "на сфери, які трансформують медицину".

Як працюватиме система

Керівник проекту зауважив, що кожен крок концепції BrainBridge був ретельно продуманий на основі обширних наукових досліджень, проведених та опублікованих експертами у різних галузях науки.

"Мета нашої технології - розширити межі можливого в медичній науці та запропонувати інноваційні рішення для тих, хто бореться із захворюваннями, які загрожують життю", - пояснив Хашем Аль-Гайлі.

Він уточнив, що донором для трансплантації буде пацієнт з мертвим мозком, але "з функціональним тілом і життєво важливими органами в хорошому стані".

Крім того, вчені планують "навчити" систему пересаджувати обличчя від донора. Згідно з їхніми планами, така операція проводитиметься за допомогою того ж робота-хірурга на основі штучного інтелекту, що і трансплантація голови.

Новітні технології трансплантології (ілюстрація: brainbridge.tech)

"У процесі використовуються передові високошвидкісні роботизовані системи для запобігання деградації клітин мозку й забезпечення безшовної сумісності. Вся процедура керується візуалізацією на молекулярному рівні в режимі реального часу та алгоритмами штучного інтелекту, щоб полегшити точне відновлення з'єднання спинного мозку, нервів і кровоносних судин", - наголосили у BrainBridge.

Уточнюється, що після операції пацієнт перебуватиме у стані штучної коми впродовж чотирьох тижнів (щоб дати можливість місцям трансплантації загоїтися). Крім того, він потребуватиме значної фізичної реабілітації та психологічної підтримки.