Що допоможе

Печія - це відчуття печіння, зазвичай спричинене потраплянням шлункової кислоти в стравохід. Гастроентеролог Джозеф Салхаб назвав два способи, які допоможуть печії або кислотного рефлюксу.

"Візьміть жуйку без цукру або таблетку для розсмоктування, почніть жувати і рухатися. Ви помітите, що через кілька хвилин ваша печія значно зменшується", - пояснив медик.

Це відбувається через те, що вироблення слини в роті починає збільшуватися, вона опускається у стравохід і утворює захисний бар’єр проти шлункової кислоти.

Гастроентеролог також зазначає, що акт жування обдурює тіло, змушуючи його думати, що ви їсте. Коли це відбувається, ваш стравохід починає рухатися і скорочуватися. Це очищає надлишок кислоти в стравоході.

Дослідження показують, що регулярні прогулянки можуть підтримувати здоров’я кишечника, зменшуючи запалення та покращуючи травлення.

Тому, якщо ви схильні до печії, можливо, краще не сидіти після їжі. Зробіть коротку прогулянку, адже вони можуть допомогти знизити рівень цукру в крові, покращити тривалість життя та зменшити стрес.

Що призводить до печії у шлунку

Основні причини печії: