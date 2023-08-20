Як позбутись другого підборіддя без пластичних операцій: лайфхаки від косметолога

Як прибрати друге підборіддя

Спершу розігрійте шкіру - перетирайте ребром долоні підборіддя так, як це показано на відео. Тоді зробіть легкі пощипування в зоні другого підборіддя та під лінією щелепи.

Після цього візьміть складку від другого підборіддя й "ведіть" її до вух, а потім опустіть донизу.

"Ці вправи можете робити через день з кремом або олійкою для масажу та насолоджуйтеся результатом", - каже косметолог.

Також можна робити вправи від другого підборіддя. Притискаючи язик до піднебіння (10-15 разів) можна досягти таких результатів:

попередити утворення другого підборіддя

підтягнути овал обличчя

зробити шкіру більш еластичною та пружною

Як прибирати зморшки на підборідді

Зморшку на підборідді можна прибрати, застосовуючи скребок гуаша. Спершу змастіть шкіру олійкою для масажу або кремом. Потім виконайте три підходи цих вправ:

пройдіться круговими рухами по зморшці

оберніть скребок ребром й розтягуйте мʼяз

Також обов'язково треба позбутись звички опускати кути рота.

"Останній пункт найважливіший, завжди краще прибрати причини, щоб потім не працювати з наслідками", - зауважує Позднякова.