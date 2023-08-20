Як позбутись другого підборіддя без пластичних операцій: лайфхаки від косметолога

Причин появи другого підборіддя - багато. Іноді воно виникає через зайву вагу, слабкі м'язи, фізіологічні особливості конкретної людини або навіть через звичку постійно ходити з опущеною головою. Позбутись цього косметичного недоліку можна за допомогою вправ.
Про те, як це зробити, розповіла косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
Спершу розігрійте шкіру - перетирайте ребром долоні підборіддя так, як це показано на відео. Тоді зробіть легкі пощипування в зоні другого підборіддя та під лінією щелепи.
Після цього візьміть складку від другого підборіддя й "ведіть" її до вух, а потім опустіть донизу.
"Ці вправи можете робити через день з кремом або олійкою для масажу та насолоджуйтеся результатом", - каже косметолог.
Також можна робити вправи від другого підборіддя. Притискаючи язик до піднебіння (10-15 разів) можна досягти таких результатів:
Зморшку на підборідді можна прибрати, застосовуючи скребок гуаша. Спершу змастіть шкіру олійкою для масажу або кремом. Потім виконайте три підходи цих вправ:
Також обов'язково треба позбутись звички опускати кути рота.
"Останній пункт найважливіший, завжди краще прибрати причини, щоб потім не працювати з наслідками", - зауважує Позднякова.
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