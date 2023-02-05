Як за повідомленнями визначити токсичну людину: ці фрази її швидко видають

Фрази можуть маскувати особистість людини

Листування з малознайомою чи незнайомою людиною в інтернеті зазвичай не дає вам повноти картини про її характер. Що стосується інтернет-знайомств, краще з'ясувати заздалегідь, чи варто витрачати свій час на цього співрозмовника або згорнути спілкування після кількох фраз.

Токсична форма спілкування проявляється досить швидко й існують фрази, на які варто звернути увагу відразу. Зазвичай такі фрази можна виправдати увагою, турботою та навіть почуттями, але насправді за ними можуть ховатися небезпечні дзвіночки. Деякі слова можуть свідчити про порушення ваших кордонів.

Як виглядають токсичні повідомлення

Диктуючи вам, що робити. "Тобі не варто туди йти", "Не потрібно зустрічатися з цією людиною", "Навіщо тобі худнути (поправлятися), фарбуватися, стригтися". Зазвичай такі фрази означають, що ваш співрозмовник вважає вас недостатньо розумною людиною, яка може приймати рішення самостійно, без порад з боку.

Шантаж. "Якщо ти так зробиш, то я ображусь", "Якщо ти негайно не відповіси, не передзвониш, то я тебе заблокую", "Ти знайшов (знайшла) співрозмовника цікавіше, і мені тому не відповідаєш". Цей тиск необхідно продемонструвати свою владу над вами, показати свою силу. А ще, чітко промацати, що співрозмовник може змусити вас робити те, що йому потрібно.

Контроль. Постійні повідомлення про ваше місцезнаходження, заняття. "Ти де? Коли будеш?", "Що ти там робиш?", "Можеш надіслати фото з роботи (курсів, магазину), щоб я знав, чим ти займаєшся". Сигнал: ви ненадійна людина, вас потрібно підозрювати у чомусь. При цьому значення, скільки ви знайомі, і чи має ваш співрозмовник право про щось запитувати, - не має.

Негайна відповідь. "Чому ти мені не відповідаєш?", "Чому ти одразу не передзвонила?". Дуже схоже на форму контролю, але вже із претензією. Говорить про зайву підозрілість і бажання тримати все під своїм контролем.

Викриття. "Ти мене більше не любиш?", "Я зрозумів - ти мене уникаєш", "Я тобі став нецікавий", "Ти обдурив мене, коли сказав, що не підеш у кафе, але моя подруга тебе там бачила. Ти - брехун". Це - прагнення викликати у вас почуття провини та сорому, бажання виправдовуватися.

Ревнощі. "Чому ти лайкнув мою подругу?", "Хто це з тобою на фото і чому він стоїть так близько?", "З ким ти ще переписуєшся так пізно?" На жаль, ваш співрозмовник хоче, щоб виробили тільки те, що йому подобається. І не приділяли уваги нікому іншому, окрім нього.

Вимоги. У таких повідомленнях токсичні люди виманюють під різними приводами відверті фото, відповіді на інтимні питання проти вашого бажання. Або ж надсилають "гарячі" фото без вашого бажання. Це маніпуляція, причому дуже груба. І очевидна ознака, що вас хочуть використати.

Вимога негайної відповіді. Якщо ви часто отримуєте повідомлення з очікуванням або вимогою негайної відповіді, це чітка форма контролю та перевірки. У здорових стосунках може бути лише діалог чи розмова, а не ультиматуми.

Агресія. Частий гнів, роздратування ваші думки, почуття, вчинки. Бажання вас покарати, змусити вас повірити, що ви несете відповідальність за чужі емоції.

Газлайтинг. Спроби змусити вас сумніватися у собі, втратити опору він. "Ти надто гостро реагуєш", "Я ж просто пожартував, у тебе немає почуття гумору?", "Вся проблема в тобі". Все це – бажання обдурити, затуманити розум, щоби легко маніпулювати.

Як реагувати на такі повідомлення

Найпростіше - попросити людину припинити повідомлення з таким змістом. І встановити здорові кордони. Це не означає, що далі з цією людиною у вас обов'язково все складеться ідеально. Але якщо вона прислухається і таке спілкування припиниться, є шанс, що людина не настільки токсична, як показала себе спочатку.

Якщо людина продовжує писати вам в токсичній формі або спочатку прийняла ваші прохання до уваги, але поступово знову почала маніпулювати та тиснути - вам доведеться зробити більш серйозний крок.

Повага - головна відмінність між здоровим спілкуванням, коли повідомлення відправляються без очікування миттєвої відповіді та тиску та токсичною, коли такі меседжі використовують для самоствердження за рахунок інших.

Ще одна форма токсичності, яка може бути пов'язана з листуванням – читання ваших особистих повідомлень. Неважливо, яким чином: через плече, коли ви залишили не заблокований телефон чи нишком, зламавши вашу пошту чи месенджери.

Пам'ятайте, що у вас є право на недоторканність приватного життя і ніхто не може вимагати ваші паролі, читати ваші листування без вашого дозволу. І фраза "я мушу переконатися, що тобі можна довіряти", - жорстка маніпуляція.

Усі нещасні стосунки починаються саме з того, що спочатку ви спускаєте на гальмах токсичні прояви, порушення ваших кордонів або виправдовуєте їх благороднішими цілями. І сподіватися на те, що згодом щось зміниться – безглуздо.